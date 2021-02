Miha Habjan: Nujno začeti pod mentorstvom strokovnjaka

Kaj zate pomeni turno smučanje?

Najljubši del turno-smučarske opreme?

Najljubše turno-smučarsko podorčje?

Nasvet začetnikom na tem področju?



Kontakt (kje te lahko najdejo)?

je IFMGA gorski vodnik, alpinist, plezalec. Sicer iz Ljubljane, zadnja tri leta živi v Markovem blizu Kamnika. Ljubitelj športnega plezanja in plezanja z orodji ter navdušen turni smučar, če se le da nekje, kjer smuča ali pleza prvič. Ali z njegovimi gosti, s prijatelji ali pa z boljšo polovico Majo.Najboljši način kako združiti ljubezen do gora in smučanja. Turno smučanje je zame tista najbolj izpolnjujoča aktivnost v gorah, ki me je v zadnjem obdobju resno prevzela in s katero z veseljem odkrivam zanimiva gorska področja, spoznavam nove turno smučarske navdušence in vijugam po belih prostranstvih gorskega sveta. Odklop od ponorele doline, gorniški izziv, »hribovska« meditacija.Elanove smučke model Himalaya.Julijske Alpe, gore nad Chamonixom, Dolomiti ter (Južna) Tirolska (Silvreta, Stubaiske, Otztalske in Ortlerske Alpe).Najprej si priskrbite kakovostno opremo, nato pa pridobite ustrezno znanje ter začetno kilometrino. Slednje dvoje nujno pod mentorstvom strokovnjaka. Potem pa počasi in pametno nabirajte izkušnje in prehojene ter presmučane višinske metre. Pa čim preje si kupite dober turno smučarski vodnik, kjer boste v dolgih zimskih večerih srkali ideje in si gradili cilje.Na polet@delo.si, po telefonu (040 698 650), na mailu (mihahabjan@gmail.com), na Fb: Miha Habjan Mountain guide ali na Instagramu: miha_habjan