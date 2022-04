Mišice, izgubljene v maščobi

Naslov žal ne odslikava le problema prostorske zablode našega telesa, resničnost je veliko slabša, naslov namreč ponazarja zdravstveno najbolj nevarno obliko debelosti.

Pa ne samo nevarno, tudi zelo kompleksno in težko obvladljivo bolezensko stanje.

Telesna masa je povečana zaradi maščevja, temu pa je pridružena izguba skeletnih mišic in njihove funkcije.

Plusi in minusi maščobne mase

Ker predstavljajo mišice skoraj polovico puste telesne mase, to pomeni, da so takrat, ko so mišice v maščevju »izgubljene«, z maščobnim tkivom bolj ali manj obdani vsi organski sistemi in organi. Maščobna obloga je sicer do neke mere potrebna in koristna za izolacijo in varovanje organov in energijsko rezervo. Ker pa imajo nekatere maščobne celice zelo neugodne presnovne učinke, se začne maščobno tkivo v pretirani količini obnašati kot vir sistemskega vnetja in za presnovo neugodnih hormonov.

Pri pretirani količini maščobnega tkiva se maščobne celice vrivajo tudi v organe in povzročajo njihovo zamastitev. Klasičen primer je zamaščenost jeter, ki nastane po tej poti in je predstopnja jetrne ciroze. Zamastijo se tudi mišice, stanje imenujemo miosteatoza. Več maščevja tako prek svojih negativnih sistemskih presnovnih vplivov povzroča manj učinkovito vzdrževanje puste mase. Zaradi vnetnih vplivov iz maščevja in dodatnega oksidativnega stresa mišice hitreje razpadajo in slabše izgrajujejo. K presnovno neugodnemu vplivu maščevja na mišice svoj vpliv pogosto doda še inzulinska rezistenca, ki je pogosta hormonska motnja pri debelih in vodi do sladkorne bolezni tipa 2.

Negativni vpliv maščobne mase se še bolj izrazi pri sedečem načinu življenja, ko maščobna masa dobesedno žre mišice, ki se premalo gibajo. S staranjem in kroničnimi boleznimi se začarani krog še bolj vrti. Žal ga dodatno poganjajo še razni stradalni manevri z manevri hujšanja, ko mišična masa propada relativno hitreje kot maščobna. Kadar se ti manevri nestrokovno ponavljajo, začne cveteti jo-jo učinek.

Med pomembnimi dejavniki, ki pospešujejo razvoj sarkopenične debelosti, so tudi neuravnotežen vnos hranil in energije s potrebami posameznika (razne diete) in bariatrične operacije. Bariatrični posegi so kirurške tehnike, ki posegajo v pacientova prebavila, tako da zmanjšajo volumen želodca ali kako drugače (ponavadi odrežejo del črevesa) skrajšajo prebavno pot. Njihov namen je, da omejijo vnos hrane, dosežejo hiter občutek sitosti ter posledično povzročijo izgubo odvečne telesne mase.

Negativen odnos med mišicami in maščevjem

Kot izhodišče za razumevanje zdravstvene problematike sarkopenične debelosti je tako v prvi vrsti treba razumeti, da je zdravje presnove posameznika v prvi vrsti odvisno od tega, kakšna je njegova telesna sestava in kako je presnova regulirana. Sedenje, staranje in kronične bolezni zmanjšujejo količino mišične mase z mehanizmi kroničnega vnetja in stresne hormonske konstelacije. To skupaj pospešuje razgradnjo beljakovin in zmanjšuje njihovo obnovo. Poleg mase se kvari tudi funkcija mišic.

Tako prizadeta mišična masa se nato bistveno slabše upira presnovnim vplivom maščevja. Z zmanjševanjem mišične mase se zmanjšuje tudi osnovna in z aktivnostjo povzročena poraba energije v telesu, kar posredno dodatno pospešuje kopičenje maščobnega tkiva. Ker pri vsaki izgubi telesne mase izgubimo poleg maščobne mase tudi mišično, je vedno treba premisliti, kako se bomo procesa uravnavanja telesne mase lotili z vidika regulacije telesne mase, ki je zdravstveno smiselna. Strokoven pristop na ravni zdravstvenega varstva je še posebno pomemben, ker je sarkopenična debelost tesno povezana tako s staranjem kot sodobnim sedečim načinom življenja in je naraščajoč javnozdravstveni problem.

Zato se vedno bolj razvijajo multidisciplinarni koncepti obvladovanja bolezenskih stanj v povezavi s sarkopenično debelostjo. Letos februarja sta evropski strokovni združenji za raziskovanje debelosti in klinične prehrane predstavili sodoben pogled na zdravstvene vidike sarkopenične debelosti kot izhodišča za preventivo in diagnostiko tega bolezenskega stanja.

O tem bomo seveda pisali.