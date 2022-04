Moje telo ni smetišče, ampak svetišče

Za prehranski dodatek in dieto je dokaj jasno, da nobena izbira ne more pokriti vseh najrazličnejših potreb posameznika, kaj šele ljudi različne starosti, športnikov ali celo bolnikov, ki imajo velikokrat zelo posebne presnovne zahteve.

Naslov zapisa je izjava, ki je prišla iz ust naše klinične dietetičarke Denis Mla­kar Mastnak, ko je že napol obupano dopovedovala pacientu, da z njegovo pre­hransko strategijo dolgo ne bo šlo ...

Ne­kaj zdravstvenih zapletov je že bilo videti, drugi so se napovedovali. A kljub temu ni kazal posebne volje po spremembi prehranskih navad.

Pravza­prav so mu zdele kar dobre, nekatere splo­šne prehranske nasvete je namreč ce­lo upošteval, le njihova uporaba je bila na dnevnem programu samo včasih ali pa ob neprimernem času in količini. Kajti ko ga je dietetičarka natančneje izprašala, je bil poudarek seveda na nekaterih nasvetih. Tistih, ki so mu ustrezali. To je v praksi približno tako, kot da bi nakupili samo kakovostne in po možnosti drage kose oblačil. Ko pa bi jih skupaj oblekli, bi bili videti hecni ali celo žalostni. Se je pa gospod vseeno trudil. Začel je redno teči!

Prehrana za aktivni življenjski slog

S tekom se je ukvarjal precej bolj resno kakor s prehrano, zato je bil ravno tek tisto oprijemališče, na katerem smo začeli obravnavo o njegovi prehrani. V profesionalnih vodah pač uporabimo vsa orodja, ki izboljšajo uspeh prehranske terapije. Poleg tega je tek ali druga telesna aktivnost za zdravstvene učinke prehrane nujna.

Telesna aktivnost nepo­sredno usmerja presnovne procese v smer zdravja. To pomeni, da so prehranski ukrepi »zdravilni« le skupaj z vadbo. A nobena vadba ne bo rešila pre­snovnih težav našega telesa, če bomo vanj po občutku ali celo po nasvetih raz­nih gurujev metali kar nekaj. Ob nepravem času in v neprimernih količinah. Do te točke pridemo, kadar nekritično upoštevamo prehranske nasvete, ki nam pridejo na pot. Za kakšno (pre)hrano se bomo odločili, je tako večinoma stvar na­ključja.

Ali smo pogledali na internet do­poldne ali zvečer, ko se je marketinška intonacija že zamenjala, ali pa smo srečali vseveda, ki stroko prodaja na najbolj nevaren način, to je z omenjanjem »izkušnje«. Te so ponavadi omejene samo nanj in somišljenike ter podprte s strogo prebranimi informacijami, ki jih išče po znanstveni literaturi. Bolj ko mu posel cvete, bolj »zna« prebrati samo tisto, kar je voda na njegov mlin. Nič drugega, vključno z zdravstvenimi težavami, ki so povezane z ignoriranje resničnih potreb telesa, ga ne zanima.

Prehranski dodatek, dieta ali zdrava pamet?

Nobena iz zgornjih možnosti ne bo popolno­ma rešila vaših prehranskih težav. Za prehranski dodatek in dieto je dokaj jasno, da nobena izbira ne more pokriti vseh najrazličnejših potreb posameznika, kaj šele ljudi različne starosti, športnikov ali celo bolnikov, ki imajo velikokrat zelo posebne presnovne zahteve. Tudi zdrava pamet ni vedno najboljša rešitev. Ko nam gre »za nohte« in postane prehranski vnos terapija za presnovne težave, se morajo želje velikokrat umakniti »tehničnemu« prehranjevanju. Zdravila niso vedno okusna in tudi priporočena prehrana, ki jo potrebuje naše telo, ne! Zato je treba vsaj ve­deti, kako poiskati odgovor na prehranske dileme, ki se v življenju velikokrat pojavijo.

Prehranska priporočila, prehransko svetovanje

Dobra in enostavna možnost za os­nov­no prehransko orientacijo so zdrav­stvena priporočila. Zdravstvene organizacije, od svetovne zdrav­stve­ne organizacije naprej, poskušajo čim večjemu krogu ljudi predstaviti stro­kovna priporočila za posamezne populacije in tudi bolezenska stanja. Pri branju priporočil je treba torej predvsem vedeti, komu so namenjena. Na primer, splošna prehranska priporočila za zdravo populacijo niso vedno »zdrava« v okoliščinah, ko telo potrebuje več, ker se na primer zdrav posameznik pripravlja na ljubljanski maraton, ali celo za bolnika. V prvem primeru se poveča potreba po soli in sladkorjih, ki so na splošno skoraj osovražena hranila.

A v tem primeru ne gre za spodbujanje uživanja sladkorja, gre samo za to, da so potrebe telesa v različnih življenjskih okoliščinah različne, in če jim ne sledimo, lahko močno škodimo zdravju. Še bolj so prehranske potrebe različne pri različnih presnovnih stanjih zara­di bolezenskih težav. Kljub temu da obstajajo vsaj osnovna prehranska priporočila za številne bolezni in jih v strokah, ki se ukvarjajo z njihovim zdravljenjem, večinoma poznajo.

Stvari pa se lahko močno zapletejo, ko pošljemo bolnika na telovadbo, ki je močno orodje za urejanje bolezenske presnove, a ima še dodatne prehranske zahteve. Velikokrat zadostuje, če upoštevamo vsaj glavna izhodišča za športno prehrano. Kadar pa so težave prevelike ali prehude, je najbolje, da vam jih pomaga rešiti strokovnjak, ki se spozna na medicino in prehrano. Osnovno izhodišče vam lahko pomaga najti že vaš osebni zdravnik, če je primerno usposobljen, za dodatno pre­hransko obravnavo pa se obrnite na dietetika.

V bolezenskih stanjih je za telo res treba skrbeti, kot da je naše svetišče. Drugače bodo učinki zdravil šibki, ker jih bo prekril učinek smetenja.