Motnje spanja: miti in dejstva o smrčanju

Nič ne preizkuša zakona bolj kot nespečnost ali smrčanje. Vendar ne trdimo, da velja reklo, da smrčanje odžene pošasti stran ...

Obstaja teorija, da je smrčanje ponoči v spanju podzavestni obrambni refleks – opozorilni zvok, ki je prestrašil morebitne plenilce stran od ustja jame, ko so se naši predniki iz spodnjega paleolitika stiskali v ranljivem spancu.

Ta skupina nomadov, kamelarjev, pastirjev ovc in koz, kmetov in gverilskih borcev je ideji dala verodostojnost, saj so čez dolgo, mrzlo noč tako gromko in s tako vztrajno divjo smrčali, da bi prestrašili ponos požrešnih levov, da so se razbežali kot prestrašene miši.

Vse mite in resnice, razen uvoda, smo povzeli po ameriški spletni strani MedicineNet, o tem je pisala zdravnica Neha Pathak.

Če smrčite, imate spalno apnejo

Mit. Skoraj polovica odraslih redno smrči, a le približno 2– do 4- odstotke jih ima obstruktivno apnejo med spanjem. Velika razlika med obema je, da če imate apnejo, ponoči nehate dihati znova in znova, in to skozi vso noč, včasih več stokrat. Stvari, kot je zamašen nos ali oblika vaših ust in grla, lahko povzročijo navadno smrčanje. Apneja je veliko resnejša – povezana je z zdravstvenimi težavami, kot je bolezen srca, in potrebuje zdravniško zdravljenje.

Starejši ljudje bolj smrčijo

Dejstvo. Ljudje vseh starosti, tudi otroci, lahko smrčijo. Toda, ko postanete starejši, se mišice grla in jezik med spanjem še bolj sprostijo. Zaradi tega vibrirajo, ko dihate - in to je tisto, kar povzroča smrčanje.

Smrčanje pomeni, da globoko spite

Mit. Na televiziji lik, ki trdno spi, pogosto žaga polena (običajno zaradi komičnega učinka). Toda v resnici, če smrčite, imate morda opravka z obstruktivno apnejo v spanju. To stanje vas zbudi in zmoti vaše cikle spanja, zaradi česar ne morete zares dobro spati. Posledično imajo ljudje z apnejo večjo verjetnost nespečnosti.

Osebe, ki spijo na boku, manj smrčijo

Dejstvo. Smrčanje je običajno najhujše, ko spite na hrbtu, saj vas gravitacija vleče v grlo, zaradi česar so vaše dihalne poti ožje. Zamenjava položaja med spanjem vas ne bo čarobno pozdravila smrčanja, lahko pa pomaga.

Ženske redko smrčijo

Mit. Čeprav je res, da moški pogosteje smrčijo in imajo spalno apnejo, to ne pomeni, da ženske ne smrčijo. Približno ena od štirih žensk smrči vsaj nekajkrat na teden. Nosečnost in menopavza lahko stanje poslabšata.

Smrčanje lahko vpliva na vaše razpoloženje

Dejstvo. Če imate obstruktivno apnejo v spanju, imate lahko težave s koncentracijo, težave s spominom, mrzlico in depresijo. Smrčanje vpliva tudi na razpoloženje otrok: študija je pokazala, da so predšolski otroci, ki smrčijo, bolj verjetno zaskrbljeni in čustveno reaktivni.

Uspavalne tablete lahko pomagajo

Mit. Če težko zaspite ali ne morete zaspati, se morda sprašujete, ali vam lahko pomaga pripomoček za spanje. Toda številne uspavalne tablete - in ustrezna zdravila brez recepta - sprostijo vaše mišice in še poslabšajo smrčanje.

Morda ste nekoliko dehidrirani

Dejstvo. Če ne pijete dovolj vode, se lahko vaši nosni prehodi in usta izsušijo, kar poveča verjetnost smrčanja. Čez dan poskrbite za dovolj tekočine. Pomaga lahko tudi uporaba vlažilca zraka v vaši spalnici.

Vaše smrčanje vpliva samo na vas

Mit. Če smrčite in si delite posteljo, verjetno partnerju kradete spanec. Raziskava je pokazala, da se partnerji smrčečih vsako uro zbudijo kar 21-krat. Druga študija je pokazala, da lahko spanje s smrčačem zviša krvni tlak. Vpliva tudi na spolno življenje para in na splošno zadovoljstvo v zakonu.

Izguba teže bo pomagala

Dejstvo. Za nekatere ljudi dodatna teža pomeni dodatno tkivo, kar lahko povzroči smrčanje. In obstajajo dokazi, da ljudje s prekomerno telesno težo, ki shujšajo, manj smrčijo. Vendar velja omeniti, da smrčijo tudi ljudje, ki nimajo prekomerne telesne mase. Zato vprašajte svojega zdravnika, ali je hujšanje nekaj, kar morate poskusiti, da preprečite smrčanje.

Mit. Res je, da zaradi alkohola hitro zaspite, vendar se boste pogosteje zbujali v drugi polovici noči. Poleg tega alkohol sprošča mišice grla, kar blokira vaše dihalne poti in povzroči še hujše smrčanje