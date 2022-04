Naj vas bolečine v hrbtu ne ustavijo

Kar 85- odstotkov ljudi ima vsaj enkrat v življenju težave zaradi bolečin v hrbtu. Po eni strani je ta visok odstotek povezan z našim vse manj dejavnim življenjskim slogom, ki naš hrbet postavlja vse manj izzivov, ali pa so obremenitve zelo enostranske, po drugi strani pa so težave lahko povezane z raznolikimi funkcijami hrbta.

Naš hrbet je fenomen: je dovolj močan, da drži pokonci celotno telo, hkrati pa je dovolj prožen, da nam omogoča, da se upognemo, raztegnemo ali zasukamo, in to v skoraj vse smeri. Za te funkcije hrbta je pomembno, da imamo zdravo hrbtenico, močne jedrne mišice (sredico), zdrave ligamente in kite in seveda živce in živčne povezave.

Če je ena od teh štirih komponent preobremenjena ali poškodovana, se pojavijo bolečine v hrbtu. Za razliko od nekdaj, ko so zdravniki predpisovali počitek in masažo, je zdaj priporočljivo, da čim prej nadaljujete običajne vsakodnevne dejavnosti in hodite, plavate ali izvajate vaje za sprostitev.

Torej, zdaj lahko, kot se reče, potegnemo koren iz neznanke ... Stvar je jasna: vadba je čudežno zdravilo, in v pravilnem odmerku lahko prepreči tudi bolečine v hrbtu.

Bodite aktivni v vsakdanjem življenju, saj so enostranski gibi ali položaji, kot je dolgotrajno sedenje, še posebej škodljivi za hrbet.

Naredite profilaktične vaje za moč - predlagamo vam, da se o njih poučite pri šolanem trenerju! Močne mišice nog, trupa in trebušnih mišic imajo pomembno vlogo pri podpori hrbtenice.

Privoščite si (sebi in) hrbtu sprostitev in počitek po intenzivnih obremenitvah, in tako poskrbite, da si vse štiri komponente dovolj opomorejo in so spet pripravljene in spočite na naslednjo vadbo.

Zapis smo povzeli po priznani švicarski spletni strani Datasport, Avtor zapisa je strokovnjak, Valentin Belz.