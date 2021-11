Najlažja športna očala kadarkoli narejena

Sončna oz. zaščitna očala, ki tehtajo zgolj 23 gramov, niso najlažji kos opreme, ki ga nosijo kolesarji. Ampak, ko gre za očala pa vedno zastrižejo z ušesi, kajti ravno ušesa najbolj trpijo, če na primer na stokilometrski vožnji nosijo pretežka očala. So očala lahko pretežka?

Seveda so. Vemo, da so kolesarji preobremenjeni s težo kolesarske opreme. Vsak gram je pomemben, ko plezajo čez gorske prelaze. Tega se dobro zavedajo proizvajalci opreme, zato velikokrat poskrbijo za prava tehnološka presenečenja. Mimogrede naj napišemo, da imamo v Sloveniji proizvajalca kolesarskih sedežev, ki sodijo med najlažja na svetu. Skoraj vsi modeli tehtajo manj od 80 gramov!

POC, je švedsko podjetje, ki proizvaja čelade za smučanje in deskanje na snegu, kolesarske čelade, oblačila in sončna očala. Leta 2004 ga je ustanovil Stefan Ytterborn. Vsi, ki ga dobro poznajo. pravijo, da je od nekdaj obremenjen s težo, ne lastno, ampak proizvodi, ki nosijo njihovo ime.

Ta teden so v prodajalne s športno opremo pospremili očala POC Elicit Clarity, ki so jih označili za najlažja serijsko delana očala na svetu, tehtajo samo 23 gramov. Večina kolesarjev ima težje nosilce za bidon, kot pa so ta očala. Prvič smo očala videli na letošnji koelsarski dirki Pariz-Roubaix, na svoji zadnji dirki v profesionalni karieri jih je nosil Mitch Docker.

Očala so 9-10 gramov lažja od povprečja primerljivih očal. FOTO: Arhiv proizvajalca/Poc

Sončna očala POC Elicit Clarity so narejena na popolnoma brezokvirnem dizajnu, kjer se ročice, pritrdijo neposredno na lečo s pomočjo zaskočnih tečajev. Zasnova brez okvirja ne le olajša vzdrževanje leče, temveč zagotavlja jasnejše in neovirano vidno polje. Očala so 9-10 gramov lažja od povprečja primerljivih očal. Cena: 240 evrov.