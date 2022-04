Najnovejše tlačilke za kolesa

Zračni tlak v pnevmatikah na kolesu moramo preveriti pred vsako vožnjo. To velja tudi za mestne kolesarje, če kaj dajo na zdravje svojega kolesa.

Večina kolesarjev, tudi resnejši rekreativci tega ne počnejo, ker nimajo primerne tlačilke. Z mini pumpico, ki je obvezen del opreme, je pa to zelo mukotrpno delo.

Zato mora imeti vsaka kolesarska družina oziroma vsak kolesar, doma pravo, samostoječo, kakovostno tlačilko. Na trgu je poplava takih tlačilk in ker smo varčni kupimo najcenejšo, češ dobra bo za nas. Narobe. Najcenejše so zato, ker so narejene iz nekakovostnih materialov, največkrat iz nekakovostne plastike, ki imajo slabe nastavke in še slabše manometre oziroma merilce. Pri takih tlačilkah se najprej pokvari nastavek za na ventil in obvezno tudi se zlomi podstavek. Brez podstavka pa si s samostoječo tlačilko ne moremo kaj dosti pomagati.

Dobre tlačilke so kovinske, jeklene, prav taki so cilindri, Imajo odlične in udobne ročaje, zanesljive manometre, trpežne podstavke, in kar je tudi zelo pomembno, za take tlačilke lahko kupimo tudi rezervne dele.

Najnovejša samostojna tlačilka prihaja iz Nemčije. Tovarna SKS iz Sunderna ima že 100-letno tradicijo izdelovanj enih izmed najboljših in najbolj priznanih in še najbolje prodajanih tlačilk za kolesa vseh vrst.

V stotih letih so naštudirali prav vsako malenkost, ki je povezana s tlačilkami in kolesi. No, danes proizvajajo še cel kup druge dodatne opreme za kolesa in kolesarje.

Najnovejše iz njihove tovarne so kar tri tlačilke, ki so prišle letos na prodajne police.

Prva je SKS Airkompressor Compact 10.0, njihov vstopni model tlačilke. Ohišje je jekleno, manometer dovolj velik, da lahko preberemo števila tudi tisti, ki na blizu slabše vidimo. Podstavek je iz trde plastike in kar je najpomembnejše, zračnico oziroma pnevmatiko lahko napihnemo do 10 barov.

To je neuničljiva tlačilka, ki vam bo služila zelo dolgo. Podjetje SKS pa seveda nudi tudi vse rezervne dele za to tlačilko. Notranji cilinder je železni, cev je dolga 80 centimetrov, tlačilka je visoka 60 centimetrov. Da, še nečesa zelo pomembnega ne smemo pozabiti; SKS Airkompressor Compact 10.0 ima nastavke za prav vse možne kolesarske ventile: AV (avtomobilski), SV (italijanski/francoski/presta) in DV (dunlop). Torej, če imate več koles, ki imajo tudi različne ventilčke, ne bo nobenega problema s to tlačilko. Cena: 30 evrov.

SKS Airkompressor Compact 10.0. FOTO: Arhiv proizvajalca/SKS

Za tiste, ki želijo še več udobja pri polnjenju pnevmatik, je Air-X-Plorer 10.0. Ta ima bolj mehak in zato udobnejši ročaj, za tiste, ki vam pumpanje dela fizične preglavice. Cev ima dolgo kar 120 centimetrov, cela tlačilka meri 71 centimetrov. Ohišje je jekleno, prav tako tudi podstavek, notranji cilinder prav tako. Veli manometer, z njo natlačimo do 10 barov zraka. Ima nastavek za vse ventilčke. Cena: 40 evrov.

SKS Air-X-Plorer. FOTO: Arhiv proizvajalca/SKS

SKS Airmotion12.0 je namenjena kolesarskim mehanikom, za v delavnice. Torej za tiste, ki tlačilko uporabljajo prav vsak dan. Je zmogljivejša, natlačimo do 12 barov zraka. Prav tako ima jekleno ohišje, notranji cilinder in podstavek. Ročaj je udoben, manometer velik. Cev je dolga 120 centimetrov, sama tlačilka 71. Cena: 50 evrov.

SKS Airmotion12.0. FOTO: Arhiv proizvajalca/SKS

SKS Air-X-Plorer Digi 10.0 je za profesionalno uporabo, torej za najbolj zahtevne mehanike in kolesarje. Ima digitalni manometer, ki meri natančno na dve decimalki. Za profesionalne kolesarje je to še kako pomembno. Prav tako za vse vrste ventilov. Zračnice oz. pnevmatike napolni do 10 barov. Cena: 60 evrov.