Najnovejši planinski čevlji iz slovenske delavnice

Planika Turnišče ima že dolgoletno tradicijo v izdelavi kvalitetne obutve za različne namene. V vseh svojih dolgih letih polnih pozitivnih in negativnih dejavnikov, ki so tako ali drugače vplivali na razvoj proizvodnega obrata in samega okoliša v Turnišču, se je le to predvsem zaradi velike pripadnosti delavcev do podjetja in velikega znanja v proizvodnji najzahtevnejših vrst tehnologij in vrst obutve obstalo in postalo eno od najbolj priznanih podjetij v tem delu Evrope.

Poleg proizvodnje obutve za tuje blagovne znamke so v podjetju zelo intenzivno spremljali novitete v tem segmentu obutve in proizvodnje in le-te zelo kvalitetno vgradili v razvojno tehnične novitete lastne blagovne znamke obutve pod imenoma Planika Trekking in Planika Protect, katero uporabniki že vrsto let povezujejo s kakovostjo, tradicijo in prepoznavnostjo.

Produkti iz kolekcije pod blagovnimi znamkami Planike Trekking in Planika Protect so visoko kvalitetni produkti, izdelani iz najbolj ustreznih in kvalitetnih materialov, ki so izbrani že v začetni fazi priprave kolekcije in razvoja modela.

Kolekcija Planika Trekking sledim stalnim zahtevam kupcev po lahkotnem, tehnično dovršenemu in maksimalno udobnem čevlju. Na tej osnovi je razvit njihov nov Jalovec Top Air Tex, ki je namenjen uporabnikom, ki bodo lahko brez težav z njimi zavili na visokogorje tudi v zimskem času, saj ima podplat Vibram Curcuma integriran TPU stabilizator v petnem delu za uporabo pol avtomatskih direz. Za dodatno zaščito pred poškodbami v visokogorju ima izdelek vgrajeno zaščitno gumo po celem obsegu.

Jalovec Top Air Tex. FOTO: Arhiv proizvajalca/Alex Stokelj

Zgornji material: Goveji hidro cepljenec 2.0-2.2 mm

Podloga: Air-Tex membrana

Vložek: Planika Trekking Antibacterial

Podplat: Vibram Curcuma /GU-EVA/ z integriranim spojlerjem za polavtomatske dereze

Velikost: 6-12.

Teža: 722 g

Jalovec Top AirTex. FOTO: Arhiv proizvajalca/Planika Turnišče

Materiali

Materiali (usnje, podloga, galanterija, vezalke…) ustrezajo proizvodnim standardom, kar dosledno preverjajo s testiranjem. Združeni tvorijo celovit izdelek, ki skupaj s tradicijo Planike, v izdelovanju tovrstne obutve zagotavlja udobje v vseh vremenskih pogojih in hkrati kupcu nudi varen in udoben korak.

AIR-TEX membrana

je pomembna novost Planika Trekking obutve. Na vseh testiranjih je požela odlične ocene, po nekaterih lastnostih pa celo presega kakovost do sedaj uporabljenih membran. AIR-TEX je poliuretanska (PU) membrana, ki preprečuje vdor vode v obutev in hkrati omogoča prepustnost zraka. Kakovost AIR-TEX membrane je zagotovljena z naslednjimi argumenti:

Kakovost

Materiale dosledno testirajo pred in med proizvodnjo obutve. Materiali posameznih delov obutve so popolnoma kompatibilni; tako se AIR-TEX membrana popolno združi s kakovostnimi hidrofobiranimi zunanjimi materiali. Le-ti morajo biti dosledno proizvedeni in tudi testirani, saj lahko le z zagotovitvijo vseh potrebnih norm kupcu nudijo ustrezen produkt. Tako usklajeni materiali bodo ustrezali visokim normam, ki jih predpisujejo standardi za zagotovitev vodoodpornosti in zračne propustnosti obutve iz njihove kolekcije. Tradicija Planike zagotavlja obstojnost v vseh vremenskih razmerah.

Nepremočljivost

AIR-TEX membrana je popolnoma vodotesna. Vse šive podloge, katero izdelajo v obliki nogavic (bootie) so dodatno zavarili s posebnim trakom, ki zagotavlja vodotesnost podloge. Prav tako je pomembno upoštevati že prej omenjene norme za ostale materiale vgrajene v njihovih produktih, saj le kot celota lahko zagotovijo vrhunski produkt. Niti kapljici vode ne bo uspelo prodreti skozi čvrsto strukturo membrane. Vaša stopala bodo ostala topla in suha.

Jalovec Top AirTex. FOTO: Arhiv proizvajalca/Planika Turnišče

Dihanje

Pore AIR-TEX membrane omogočajo ne le vodotesnost po, ampak zagotavljajo tudi zračno propustnost oziroma izparevanje potu, kar zagotavlja optimalno mikroklimo v čevlju. To je zelo pomemben dejavnik za udobje stopala pri nošnji.

Podplati

GU – Podplati, izdelani iz gume, omogočajo dober oprijem in hkrati majhno obrabo. Osnovni značilnosti teh podplatov sta večja teža in trdota.

GU+PU – Pri podplatih, izdelanih iz gume in poliuretana je hodna površina sestavljena iz gume, vmesni podplat pa iz poliuretana, ki je lahek in mehak. Zaradi teh dveh značilnosti poliuretan ublaži moteče delovanje podlage na nogo.

GU+EVA – Pri tej vrsti podplatov je hodna površina sestavljena iz gume, vmesni podplat pa iz materiala EVA. Ta material ima v splošnem podobne lastnosti kot PU – je lahek, mehek in omogoča različne trdote podplata.

TPU – TPU predstavlja nov material, ki je uporabljen za podplate novih modelov lažje pohodne obutve Planika Trekking. Njegove značilnosti so dober oprijem, odpornost na obrabo, različne trdote in možnost reciklaže. Spodnja površina podplatov iz TPU je trša, vmesni podplat pa mehkejši.

Kopita so različna. FOTO: Arhiv proizvajalca/Planika Turnišče

Kopita

Z lastnim znanjem in dolgoletnimi izkušnjami so za obutev Planika Trekking razvili udobna kopita, zaradi katerih se čevlji dobro oprimejo nog in zagotavljajo varno hojo. Kopita se razlikujejo glede na namembnost uporabe obutve. S pomočjo dragocenih povratnih informacij, tako profesionalnih gorskih reševalcev, vzdrževalcev, kot neprofesionalnih uporabnikov, so razvili popoln izdelek, ki odgovarja vsem zahtevam alpinizma, pohodništva, urbanega nošenja ali pa zgolj lažji rekreaciji v naravi ali v dvorani.

Usnje

Planika Trekking obutev dosledno izdelujejo iz visoko kakovostnih trpežnih, zračnih in vodoodpornih materialov, saj so materiali impregnirani in hidrofobirani. Impregnacija omogoča površinsko vodoodpornost, hidrofobiranost pa omogoča vodoodpornost skozi celotno površino usnja.

Cordura

Nekatere modele obutve so izdelali iz umetnih materialov v kombinaciji z usnjem. Zelo trpežna in zračna cordura je optimalna izbira za tiste, ki boste njihovo obutev nosili predvsem poleti.

Zrakoprepustna pena

Uporabili so jo za izdelavo notranjih oblog, zlasti za stabilizator pete in jezika. V primerjavi s podobnimi materiali njihova pena diha in ne tesni zraka oziroma vlage.

Vložek

Vložek v obutvi Planika Trekkig je anatomsko oblikovan in izdelan iz materiala, ki hitro vpija in izloča vlago. V opetnem delu so vložke zaradi večjega udobja dodatno odebelili. Vsi vložki so izdelani iz antibakteriološkega materiala.

Vložek. FOTO: Arhiv proizvajalca/Planika Turnišče