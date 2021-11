Najnovejši test 27 otroških varnostnih sedežev

V sodelovanju z AMZS objavljamo največji test otroških varnostnih sedežev v Sloveniji. Ponudba sedežev v trgovinah in na spletu še nikoli ni bila večja ali pestrejša, zato se starši in drugi uporabniki vsakič znajdejo pred težko odločitvijo, kateri sedež naj kupijo. Prepričani smo, da boste po prebranem o otroških varnostnih sedežih vedeli veliko več.

Med 27 preskušenimi sedeži na jesenskem delu vsakoletnega testa otroških varnostnih sedežev jih je več kot polovica dobila oceno dobro in njihov nakup v AMZS in Poletu priporočamo.

A štirje sedeži z oceno pomanjkljivo in en sedež s slabo oceno - torej skoraj petina vseh preskušenih sedežev - so dokaz, da so AMZS testi sedežev še vedno nujno potrebni, saj dobra ocena na testu ni samoumevna; izdelovalci sedežev imajo še vedno težave zasnovati in izdelati univerzalno dober sedež, ki bi se dobro odrezal pri vseh ocenjevalnih merilih hkrati.

Kot so zapisali že v spomladanskem testu otroških varnostnih sedežev, ponudba sedežev v trgovinah in na spletu še nikoli ni bila večja ali pestrejša, zato se starši in drugi uporabniki vsakič znajdejo pred težko odločitvijo, kateri sedež naj kupijo. Dostopnost informacij na svetovnem spletu je namreč dvorezen meč: lahko olajša, a tudi oteži pravilno nakupno odločitev, saj je iz množice informacij vse težje izluščiti verodostojne in pravilne podatke.

Nemški avtomobilski klub ADAC je pred več kot 50 leti opravil in objavil prvi test otroških varnostnih sedežev; od takrat se je test otroških varnostnih sedežev, ki ga opravljajo evropski avtomobilski klubi in potrošniške organizacije, uveljavil kot upoštevan in spoštovan test, ki je olajšal marsikateri nakup otroških varnostnih sedežev in izdelovalce sedežev spodbudil k razvoju in izdelavi varnejših in učinkovitejših otroških varnostnih sedežev.

Motorevija AMZS je o otroških varnostnih sedežih pisala že pred več kot 37 leti, pred dobrima dvema desetletjema pa so v Motoreviji objavili prvi test otroških varnostnih sedežev, ki je bil opravljen v konzorciju avtomobilskih klubov, med katerimi je bil tudi AMZS. V zadnjih letih, ko je ponudba otroških sedežev na trgu postala še bolj pestra kot nekoč, teste objavljajo dvakrat v letu. Merila in pravila, po katerih opravljajo test, prilagajajo, dopolnjujejo in posodabljajo, zato lahko med seboj primerjajo rezultate testov sedežev od leta 2015 naprej.

Štirinajst sedežev dobrih, osem zadovoljivih, štirje pomanjkljivi in en slab

Pet preskušenih sedežev je AMZS test opravilo s takšnimi pomanjkljivostmi, da odsvetujemo njihov nakup. Štirje sedeži z oceno pomanjkljivo - Lettasov murphy, Nunin tres LX in Chiccova sedeža seat 4fix in seat 4fix air - so sedeži, ki rastejo z otroki, saj so namenjeni tako za dojenčke kot za do 10 oziroma do 12 let stare otroke. Zaradi širokega razpona zahtevanih lastnosti morajo izdelovalci takšnih sedežev pri snovanju skleniti veliko kompromisov, ki vplivajo na varnost in na ravnanjes sedeži: pri nekaterih od teh sedežev smo ugotovili večje obremenitve preskusne lutke pri preskusnem trku, precejšnja masa teh sedežev vpliva na namestitev sedeža v avto, kompleksne zasnove in oblike sedežev, ki rastejo z otroki, pa lahko privedejo do nepravilne uporabe.

En sedež na tokratnem testu - Osannov oreo 360 II - je dobil najslabšo oceno slabo zaradi kemičnih lastnosti - prevelike vsebnosti mehčalca DPHP, ki je škodljiv za ščitnico otroka.

Merila in pravila, po katerih opravljamo naš test, prilagajamo, dopolnjujemo in posodabljamo, zato lahko med seboj primerjamo rezultate naših testov sedežev od leta 2015 naprej. FOTO: AMZS/Huger

Sedeži za do leto in pol stare otroke

Pet sedežev za do leto in pol stare otroke smo preskusili z in brez osnove oziroma podstavka, zato smo dobili deset rezultatov.

Oba Mimova sedeža izi go modular X1 iSize - z in brez podstavka - ponujata dobro zaščito, a v podstavku je sedež še bolj stabilen in varen. Zapenjanje s pasovi ni najbolj enostavno.

Obe različici Gracovega sedeža snuggesentials ponujata dobro zaščito in dobro ergonomijo za otroka. Brez podstavka je sedež malce težje namestiti.

Britax Römerjev sedež baby safe 3 iSize v obeh različicah ponuja dobro zaščito, pri upravljanju obstaja manjša možnost napačne namestitve, pri ergonomiji pa je otroke motil omejen pogled iz sedeža.

Maxi Cosijeva sedeža pebble 360 ponujata dobro zaščito; sedež brez podstavka zahteva dolg avtomobilski varnostni pas, sedež s podstavkom pa malce več prostora za namestitev, a se oddolži z možnostjo zasuka, kar olajša pripenjanje otroka v sedež.

Tudi Hauckov sedež select baby je na voljo s podstavkom ali brez, v obeh različicah pa je dobil le oceno zadovoljivo; pri sedežu brez podstavka obstaja nevarnost napačne namestitve, pa tudi zapenjanje ni najlažje, sedež s podstavkom pa slabše zaščiti otroka pri bočnem trku. Oba sedeža imata dokaj ozki školjki.

Sedeži za do štiri leta stare otroke

Med temi sedeži je le Swandoojev sedež marie III dobil oceno dobro: v njem do 4 leta star otrok sedi obrnjen v nasprotno smer vožnje, kar ponuja dobro zaščito ob trku, je pa sedež težak in velik, otrok pa ima omejen prostor za noge.

Avovin sedež sperber-fix iSize ponuja povprečno zaščito pri bočnem trku, je zelo težak in zahteva veliko pozornosti pri namestitvi v avto.

Migov sedež wonder i-Size, v katerem otrok sedi v nasprotni smeri vožnje, ponuja dobro zaščito pri čelnem trku, a otrok v njem sedi v okornem položaju s premalo opore za noge.

Pri Osannovem sedežu oreo 360 III, ki sicer ponuja dobro zaščito, smo ugotovili preveliko vsebnost mehčala DPHP, zaradi česar je dobil skupno oceno slabo in ne priporočamo njegovega nakupa.

Janejev sedež groowy z osnovo nest iSize je zasnovan za dolgoletno uporabo; novorojenček leži v posebni školjki, ki jo lahko nosimo okoli, starejši otrok pa sedi v sedežu brez školjke. Sedež lahko namestimo le v isofix sidrišča tako, da otrok gleda v nasprotno smer vožnje.

Sedeži za do 12 let stare otroke

Podobno kot Janejev sedež ima tudi Lettasov sedež murphy (916) širok razpon uporabe, saj v njem lahko prevažamo tako dojenčka kot 12 let starega otroka. A zaradi takšne univerzalnosti ima sedež pomanjkljivosti pri varnosti in pri uporabnosti: ko na primer dvigujemo otroka iz sedeža, so nam v napoto gornji pritrdilni trak (top tether) in varnostni pasovi.

Tudi pri Nuninem sedežu tres LX smo zaradi širokega razpona namembnosti ugotovili pomanjkljivosti pri namestitvi sedeža in pripenjanju otroka. Ko je otrok obrnjen v nasprotno smer vožnje, sedež ponuja dobro zaščito, ko je otrok obrnjen v smer vožnje, pa je zaščita slabša.

Obe različici Chiccovega sedeža - 4fix in 4fix air - sta se slabše odrezali pri zaščiti otroka pri čelnem in bočnem trku, oba sedeža pa omogočata obračanje sedeža, kar olajša pripenjanje otroka v sedež.

Pri nekaterih od teh sedežev smo ugotovili večje obremenitve preskusne lutke pri preskusnem trku.

Sedeža za otroke od enega do štirih let starosti

Britax Römerjev sedež dualfix isense z isofix osnovo je namenjen otrokom do štirih let starosti in ponuja zelo dobro zaščito ob trku, otrok pa sedi v malce neudobnem položaju.

Tudi Cybexov sedež sirona SX2 iSize ponuja zelo dobro zaščito ob trkih, je pa težak sedež, ki zahteva precej pozornosti in pazljivosti pri namestitvi.

Sedeži za do 12 let stare otroke

Foppapedrettijev sedež isoplus ima še R44 homologacijo in je namenjen otrokom od 9 do 36 kg, kar ustreza starosti od enega do 12 let. Sedež povprečne kakovosti zahteva nekaj pozornosti pri namestitvi v avto in je precej težak, ponuja pa le povprečno zaščito ob trku.

Janejev sedež groowy je težak sedež, ki je namenjen tako dojenčkom kot 12 let starim otrokom; ob povprečni zaščiti pri trku ponuja tudi le povprečno udobje za otroka in zahteva pazljivost pri namestitvi v avto.

Sedež za od 4 do 12 let starega otroka

Joiejev sedež i-trillo LX je kakovosten in lahek sedež za otroke od 4 do 12 let starosti, ki lahko služi kot jahač z naslonjalom, postavljen na zadnjo klop ali pa kot sedež v isofix sidriščih - v obeh primerih je otrok pripet z avtomobilskim varnostnim pasom. Dobra zaščita pri bočnem trku in enostavna namestitev v avto.

Raznolikost varnostnih otroških sedežev

