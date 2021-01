Naomi Campbell jih ima petdeset, a je še vedno v odlični formi

Poglejte si njeno telovadbo:

Naomi Campbell velja za najlepšo žensko na svetu, kljub temu da šteje že petdeset pomladi (zim).Geni niso vse, pravi Naomi, vendar priznava, da se za lepo in atletsko telo lahko zahvali odličnim jamajškim genom, a tudi sama je pripravljena veliko narediti in se predvsem marsičemu odreči.Na dan poje samo en obrok: »Jem kosilo, ki je tudi moja večerja. En obrok na dan je zame povsem dovolj, je najboljše za moje dobro počutje in odlična izbira za moje telo. Ob nedeljah se nagradim, pojem kakšen kolač, torto ali čokolado. A vedno le ob nedeljah.«Telovadi prav vsak dan. Največkrat doma, hodi tudi v bližnji fitnes, ima svoje trenerje, menja jih pogosto, saj si želi vedno novih strokovnih prijemov in napredka v formi.