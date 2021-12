Naprodaj je kolo Primoža Rogliča

Če želite postati imetnik kolesarske zgodovine imate do ponedeljka 27.12., še vedno čas, da sodelujete na dražbi, ki jo organizira Rogličevo moštvo Jumbo Visma.

Ves izkupiček dražbe gre za nadaljnji razvoj mladih kolesarskih talentov na Nizozemskem. Dražba poteka na spletni strani moštva.

Kolo ima svojo čudovito zgodbo. Z njim je Roglič zmagal na Vuelti in to tretje leto zapored. Primožev Cervelo je že na prvi pogled čisto drugačno od vseh v pelotonu. Kolo, ki je na avkciji, je seveda rabljeno in zato so vidne vse bojne rane. Prodajalci so dopisali, da je kolo v odličnem stanju, vozno, pripravljeno za redno uporabo, čeprav ciljajo na zbiralca kolesarske zgodovine, ki bo ta kolo postavil v vitrino in ne na cesto.

Kupec bo prejel poseben dokaz, certifikat, da je kolo pristno in resnično od Rogliča. Ta certifikat je podpisal Richard Plugge, generalni direktor ekipe Jumbo-Visma.

Do ponedeljka se lahko potegujete za Primožev Cervelo S5:

FOTO: Jumbo Visma

Cervélo S5

Barva: Kolo je v barvah moštva Jumbo Visma

Velikost okvirja: 51

Zavore: disk zavore

Obročnika: Dura Ace C40

Sedež: Fi'zi:k, Antaris 0.0

Številka okvirja: SNS5E5120M009

Dolžina gonilke: 172.5 mm

Dolžina toporišča: 130 mm

Širina krmila c/c: 400 mm

Vrsta krmila: Cervélo Aero - Extra

Oprema: Shimano Dura Ace Di2

FOTO: Jumbo Visma

FOTO: Jumbo Visma

Kolo ima rdeči trak na balanci, znak zmagovalca Vuelte. FOTO: Jumbo Visma

Naprodaj je tudi kolo Cervelo S5, ki ga je Roglič vozil na drugih dirkah v letošnji sezoni

FOTO: Jumbo Visma

Naprodaj je tudi kolo, ki ga je vozil na drugih dirkah. FOTO: Jumbo Visma

Prodaja se tudi Cervelo R5, ki ga je Roglič uporabljal za klančarske dirke