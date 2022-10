Našli smo najlepše električno kolo

Zastrigli smo z ušesi, kajti nismo še slišali, da bi kdo za kolo uporabil pridevnik normalen. Kaže, da obstajajo tudi nenormalni?

Najprej smo mislili, da gre za hec, potem pa, ko smo prebrali do konca, smo ugotovili, da je to še edina težava, ki prevesi jeziček na tehtnici, ko se še poslednji Mohikanec odloči, za nakup električnega gorskega kolesa.

In smo šli v akcijo. Pravzaprav smo ga našli z dvema klikoma, ker smo pred kratkim imeli v uredništvu debato ravno na to temo: električna kolesa so zelo funkcionalna, uporabna, ampak so še vedno grda, težka, nerodna. No, tega nismo na glas tolmačili, bolj potijo, ker poznamo tisto o malarju in očeh.

Bralec je iskal enostavno, čim lažje gorsko kolo, ki ima samo sprednje vzmetenje, kar mi imenujemo »trdak«. Dva klika in pred njim je ...

Gorsko električno kolo Focus Raven2 9.7

Zakaj nas je navdušil ravno ta model? Poglejte naslovno fotografijo in primerjajte ostala električna gorska kolesa s samo sprednjim vzmetenjem in če ste le malo esteta, vam bo vse jasno. Enostavnost, usklajenost okvirja z vso opremo, kot je ne najdeš na drugih električnih kolesih tega cenovnega razreda.

Problem je samo ta, da jih ne delajo več. Najde se ga (tudi v Sloveniji, ampak je lanski model, torej letnik 2021. V Fokusu pravijo, da bo na voljo v letu 2023. Malce so nas zmedli.

»Focus Raven2 je električno gorsko kolo s pravim dirkaškim karakterjem. Namenjeno je vsem zahtevnejšim kolesarjem, ki imate radi zahtevne vzpone in tehnične spuste. S pomočjo integrirane 250Wh baterije in zmogljivega Fazua električnega motorja boste zagotovo premagali sedaj nedosegljive vrhove. Kolo je postavljeno na lahek karbonski okvir, opremljen z RockShox Judy Gold 100 mm vzmetno vilico in prestavnim sistemom Sram SX Eagle (1x12).« Nam je povedal Focusov prodajalec.

Z boljšo opremo tole kolo tehta samo 15 kg. FOTO: Arhiv proizvajalca

No, naš bralec ni dirkač, ampak kolo mu je bilo všečno. Čakamo fotografije s terena.

XC Gorsko električno kolo Focus Raven2 ima izjemno lahek, udoben in trpežen karbonski okvir podprt s pogonskim sklopom Fazua. Kot se za pravo gorsko kolo spodobi je opremljen z optimalno nastavljeno vzmetno vilico RockShox Judy Gold, ki ponudi 100 mm prednjega hoda. Sama geometrija Raven-a je postavljena dokaj dirkaško in omogoča obilico zabave tako pri vzpenjanju kot pri spustih. Za tisto dodatno pomoč pri zahtevnejših vzponih pa bo poskrbela 250Wh v spodnji cevi itegrirana baterija. Motor je zasnovan tako, da pri poganjaju hkrati ne vrtite vseh pogonskih delov motorja in ga priključite šele, ko je to najbolj potrebno.

Specifikacija:

Okvir: F.I.T. tehnologija izdelave karbonskega okvirja, 148x12 mm navojni zapenjalci, integrirani kabli

Vilica: Rock Shox Judy Gold RL, 15x110 mm QR

Motor: FAZUA evation, 60 Nm, 250 W

Baterija: 250 Wh

Kapaciteta baterije: 7Ah

Ekran: FAZUA evation 1.0 remote

Zavore: Shimano BR-MT420, 4 batne

Zadnji menjalnik: Sram SX Eagle, 12-prestav

Prestavna ročica: Sram SX Eagle

Gonilka: FSA CK-746 (alu)

Krmilo: BBB Horizon BHB-108, aluminij, ravno krmilo, 720 mm,: 9 stopinj

Opora krmila: BBB Rider BHS-109, 31.8mm, 7 stopinj

Sedež: Focus Race SL

Sedežna opora: BBB Deluxe, aluminij, 27,2mm, 350mm

Plašči: Schwalbe Racing Ralph Performance, 57-622

Teža: 17,20 kg

Cena: 3200 evrov