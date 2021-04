Nastaja prvo slovensko električno gorsko kolo

Podjetje Domel bo dobavljalo lastno razviti elektromotor, podjetje Cult pa bo poskrbelo za razvoj, sestavo ter prodajo koles. Ciljsodelovanja je predstavitev motorja na domačem trgu in razvoj poprodajnega programa ter kasnejši prodor na tuje trge. Že razvit hibridni sredinski pogon po tehničnih specifikacijah namreč sodi v sam vrh ponudbe električnih pogonskih sistemov.Domelovi motorji poganjajo več kot 300 milijonov naprav najvišjega razreda in naprav za široko potrošnjo po vsem svetu, zdaj bodo poganjali tudi kolesa.K razvoju so povabili še druga slovenska podjetja, ki bodo vsaka na svoj način pripomogla k razvoju. Tako bo tudi baterijo razvilo in izdelovalo slovensko podjetje Comtron iz Maribora.Domel je razvil sredinski motor za električno kolo za znanega nemškega proizvajalca koles. Rezultati testiranj in odzivi prvih kupcev so bili izjemni. Uvrščeni smo bili med nekaj najboljših svetovnih proizvajalcev pogonov. Porodila se je ideja o povsem slovenskem izdelku – kolesu, gnanim z Domelovim motorjem. Partnerstvo med podjetjema Domel in Cult se je vzpostavilo zaradi bogatih izkušenj podjetja Cult na področju razvoja in izdelave koles ter njegovega ugleda v slovenskem kolesarskemokolju in zaradi izredne kakovosti izdelkov in storitev obeh podjetij. Nastaja tesno razvojno sodelovanje, ki bo kmalu obrodilo sadove.Podjetje Cult že skoraj dvajset let proizvaja športna kolesa in transportna kolesa Krpan; v tem obdobju je izdelalo že preko 20.000 koles. Športna kolesa so bila prisotna na kolesarskih svetovnih prvenstvih kot tudi na olimpijskih igrah. Krpan kolesa služijo transportu pošte, v kar sedmih evropskih državah in predstavljajo del bike sharing sistemov v 19 mestih po Sloveniji in tujini. Prvo e-kolo je podjetje predstavilo leta 2012 in od takrat dalje so e-kolesa stalnica v ponudbi transportnih Krpan koles.Vodja projekta v podjetju Cult Uroš Gnezda: »Sodelovanje s podjetjem Domel nam je v veliko čast in odgovornost. Sodelovanje s podjetjem, kjer lahko sodelujemo pri razvoju samih sklopov pogona nam zagotavlja konkurenčno prednost pri razvoju e-koles,hkrati pa bomo zagotovili prepotrebne povratne informacije s tržišča za nadaljnji razvoj pogonov. Pomagali bomo tudi pri iskanju novih kupcev za Domelove pogone.« Je povedal vodja projekta v podjetju Cult