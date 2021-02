Navadne stvari nenavadnih ljudi: Aleš Arnež

Kje stanujete?

Kakšen teve imate, kje in kdaj ga gledate?

Podobno vprašanje: nosilec zvoka, glasbe in računalnik

Domače živali?

Ure: zdaj in želje?

Nakit?

Obleka: opišite svoj slog in kakšnega bi želeli, če bi bila omejitev nebo?

Avtomobil. Stanje in želje?

Najljubše blagovne znamke?

Letošnji dopust?

Najljubši letni in zimski kraj?

Kam bi šli, če bi imeli vikend, teden, mesec časa in nič težav z denarjem?

Rekreacija: kje in kolikokrat?

Na kaj ste ponosni?

Šport: kaj ste trenirali, je kateremu vašemu vrstniku uspelo?

Kam greste na tekmo?

Ste navijač?

Zadnja knjiga, film, pesem (album), koncert, gledališče, razstava?

Najboljša jed in lokacija?

Pijača?



Kaj najbolje skuhate?

Od česa ste bili v življenju najbolj zadeti?



Življenjski moto?

Berk sub 4kg. FOTO: Berk

Ne, ni dvakrat zmagal na dirki po Franciji, niti ni bil večkratni svetovni prvak v cestnem kolesarstvu. Naredil je najlažjo specialko na svetu, s katero se lahko voziš vsak dan, le več kot 85 kilogramov ne smeš tehtati.Kolo se imenuje Berk, avtor lahkosti pa je. Povabil sem ga k daljšemu pogovoru, a me je prosil, da to narediva pred dirko od Pariza do Roubaixa, kajti takrat bo na asfaltne ceste zapeljal še lažjega lepotca.Najlažje vozno kolo, ki ga je v Berkovi delavnici naredil, izdelal, tehta 3986 gramov, torej manj kot štiri kilograme, kar je bil Alešev cilj. In ne samo to, cilj je bil narediti tako specialko, ki je vozna vsak dan, in ne take za v vitrino. Aleš je v kolo vložil tri leta prefinjenega dela, nič se mu ni mudilo, kajti takšni rekordi se ne postavljajo vsak dan.Uspelo mu je lani januarja in kolesarski svet je ostal odprtih ust.NjegovBerk bo kmalu še lažji. Koliko? Počakajmo do aprila.V Ljubljani, na Galjevici.Samsung, v dnevni sobi na steni, zvečer pogledam kakšen film.V delavnici imam ipad v kombinaciji z ojačevalcem in zvočniki Tehnics, prenosnik je Lenovo.Nimam.Ure ne nosim, bi pa jo, če bi imel Tourbillon à Paris Théa Auffreta.Nakita ne nosim.Na kolesu sem rad urejen, za zgled so mi Italijani. Slovenci imamo na tem področju še ogromno prostora. Kupimo drago kolo, za oblačila pa nam zmanjka energije. Žal. Kadar nisem na kolesu, pa me srečate v trenirki.Karitejevo maslo Yanumi, krema Kiehl’s.VW touran. Enkrat si bom kupil fiat pando, 4x4, starejšega letnika.Unior – imajo odlično kolesarsko orodje, Mavic – tehnično dovršeni in lepi izdelki, Paul Smith – všeč mi je njegov slog, Rapha – kvalitetna kolesarska oblačila, Adidas – zame najudobnejši copat, Mikkeller – odlično pivo.Upam, da bomo lahko šli na Vis.Letni København, pozimi sem najraje doma.Za vikend Kobenhavn, za teden Vis, za mesec pa bi šel na Tour.Zelo rad grem s kolesom na kavo. Zadnje leto je bilo tega premalo.Na projekt sub 4 kg cestnega kolesa in tuning detajle na njem.Nisem niti treniral nobenega športa niti se nisem družil s športniki.Od tekem grem samo na kolesarske dirke, udeležim pa se samo vzpona na Mengeško kočo.Nisem navijač.Most na Drini, Pacific Rim, Capital Bra, Razstava Zek, kjer sem tudi sodeloval. Naslednjo pripravljamo.T-bone na posestvu Santei. Znani so po dobrem vinu, verjetno je prav zaradi kombinacije z odličnim vinom T-bone še boljši.Radenska, pivo, vino. Odvisno od priložnosti.Piščančjo pašteto s tartufi in telečja jetra.Od adrenalina pri risanju grafitov.Vse v življenju je treba preizkusiti.