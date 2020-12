Navadne stvari nenavadnih ljudi: Petra Pavlič

Kje stanujete?

Kakšen teve imate, kje in kdaj ga gledate?

Podobno vprašanje: telefon, hi-fi in računalnik

Domače živali?

Ure: zdaj in želje?

Nakit?

Obleka: opišite svoj slog in kakšnega bi želeli, če bi bila omejitev nebo?

Kozmetika?

Avtomobil. Stanje in želje?

Kolo. Uporabljate in kakšno?

Najljubše blagovne znamke?

Letošnji dopust?

Najljubši letni in zimski kraj?

Avtomobil. Stanje in želje? Karavan iz Wolfsburga. Želja je, da ne bi potrebovala avtomobila in bi zadostovalo kolo. FOTO: Osebni arhiv

Kam bi šli, če bi imeli vikend, teden, mesec časa in nič težav z denarjem?

Rekreacija: kje in kolikokrat?



Na kaj ste ponosni?

Šport: kaj ste trenirali, je kateremu vašemu vrstniku uspelo?

Kam greste na tekmo?

Ste navijač?

Zadnja knjiga, film, plošča, koncert, gledališče, razstava?

Najboljša jed in lokacija?

Pijača?

Kaj najbolje skuhate?

Od česa ste bili v življenju najbolj zadeti?

Življenjski moto?

je že od otroštva dejavna v športu. V Atletskem klubu Domžale je še kot osnovnošolka začela trenirati atletiko. Njena disciplina so bili meti, predvsem kopja in krogel. Občasno se še udeleži kakšnega atletskega tekmovanja.Poleg tega je atletska sodnica in sodnica pri dviganju uteži. Ima opravljen izpit za trenerko dviganja uteži. Po izobrazbi je magistrica zdravstvene nege in službuje v Zdravstvenem domu Kamnik.je prva Slovenka, ki je dvignila sto kilogramov nad glavoV občini LukovicaNimam televizije, ker bi samo TV gledal moje občasne mimohode. Tudi kavč je samo v okras.Vse nekaj kitajskega.Psička Pika.Zaradi poklica in športa jih ne nosim.Občasno uhani.Praktičen. Če bi bila omejitev nebo enako.Maskara, krema za žulje na rokah.Karavan iz Wolfsburga. Želja je, da ne bi potrebovala avtomobila in bi zadostovalo kolo.Treking, ki pride povsod.Eleiko.V prostorih Težkoatletskega kluba Domžale.Letni kraj Alpe, zimski tam kjer je sneg.Trening kamp dviganja uteži v Romuniji ali Rusiji.Sprehodi, ko imam čas. Kolo in hribi ob koncih tedna.Na vztrajnost.Atletika, rokomet, badminton, košarka in namizni tenis. Vsakemu, ki vztraja v športu uspeva.Grem na tekme kjer sodim ali tekmujem.Navijam za naše športnike.Droge v tretjem rajhu, film: Cep Herkülü: Naim Süleymanoglu, plošča: zelenjava na žaru, koncert: zaključni recital Blaža Kozjeka, gledališče: Muzikal Cvetje v jeseni, razstava: razstava človeških teles.Nedeljska župca pri mami, štrudelj pri babici.Zlatopoljski biser (voda).Jedi na žlico.Od analgetika po zlomu roke (delovna poškodba).Pomagaj in vztrajaj.