Nov svetovni in državni rekord na Evropskem prvenstvu v teku na 24 ur

Ta konec tedna je pod okriljem Mednarodnega ultramaratonskega združenja (International Association of Ultrarunners, IAU), v Veroni, v Italiji, potekalo Evropsko prvenstvo v teku na 24 ur.

Luki Videtiču (AK Ultramaraton Slovenija) je uspelo v manj kot pol leta znova preseči državni rekord v teku na 24 ur, ki ga je sicer postavil sam aprila v Kopru.

V sodelovanju in s podporo Atletske zveze Slovenije je slovensko ekipo sestavljalo pet moških in dve ženski: Luka Videtič, Luka Trtnik, Boris Ivanovič, Andrej Tepina, Zahid Abdaković, Pia Burja (vsi AK Ultramaraton Slovenija) in Nataša Robnik (AD Kladivar), s spremljevalno ekipo: Mirko B. Miklič (predsednik AK Ultramaraton Slovenija), Helena Videtič, Lojze Videtič, Mojca Žlender, Mitja Miklavčič, Franc Miklič, Bogdan Robnik, Mersiha Abdaković.

Luka Videtič je znova postavil državni rekord v teku na 24 ur. Aprila letos je v Kopru (SLO24) padel 32 let star rekord (257, 13 km), ta konec tedna pa ga je znova postavil Luka Videtič v Veroni, in sicer 264,956 kilometra.

Luka Videtič je novi stari slovenski rekorder. FOTO: Akus

»Vse leto se že borim s poškodbo in odstopi. Tekma je bila težka in nič ni šlo, kot sem si želel. Večkrat sem obupal in se ponovno pobral s pomočjo spremstva, reprezentančnih kolegov in vseh drugih tekmovalcev na progi. Na koncu sem zasedel deseto mesto na evropskem prvenstvu in popravil državni rekord. Še dolgo si bom zapomnil ta dan.« Je Luka Videtič opisal svoje občutke po tekmi.

Vsem slovenskim tekmovalcem se žal ni izšlo do konca in so predčasno odstopili, nekateri pa so dosegli tudi svoje osebne rekorde.

Litvanec Aleksander Sorokin je postavil nov svetovni rekord IAU, s 319,614 km!

Rezultati Slovencev:

Luka Videtič (264,956 km), 10. mesto

Andrej Tepina (232,471 km)

Luka Trtnik (203,487 km)

Boris Ivanovič (151,122 km)

Zahid Abdaković (151,122 km)

Nataša Robnik (131,291 km)

Pia Burja (62,645 km)

Evropska prvaka sta postala Poljakinja Patrycja Bereznowska in Litvanec Aleksandr Sorokin. Patrycja je pretekla 256,250 kilometra, Aleksander Sorokin pa je postavil nov svetovni rekord IAU s 319,614 kilometra!

Drugo mesto v ženski konkurenci je pripadlo Francozinji Stephanie Gicquele (253,581 km), tretje pa Poljakinji Malgorzata Pazda-Pozorska (251,806 km). V moški konkurenci je bil drugi Poljak Andrzej Piotrowski (301,858 km), tretji pa Italijan Marco Visiniti (288,437 km).

V ekipni konkurenci je Poljska osvojila obe zlati medalji, 754,822 km za ženske in 825,526 km za moške. V ženski ekipni konkurenci je bila druga Francija s 731,729 km, tretja pa Nemčija s 719,584 km. V moški konkurenci je drugo mesto osvojila Litva z 817,916 km, tretje pa Španija z 800,017 km. Slovenija je (v sestavi Luka Videtič, Luka Trtnik in Andrej Tepina) zasedla 13. mesto.

Posamezno ženske:

1. Patrycja Bereznowska (POL) 256,250 km

2. Stephanie Gicquele (FRA) 253,581 km

3. Malgorzata Pazda-Pozorska (POL) 251,806 km

Posamezno moški:

1. Aleksandr Sorokin (LTU) 319,614 km

2. Andrzej Piotrowski (POL) 301,859 km

3. Marco Visiniti (ITA) 288,438 km

Ekipno ženske:

1. Poljska 754,822 km

2. Francija 731,729 km

3. Nemčija 719,584 km

Ekipno moški:

1. Poljska 825,526 km

2. Litva 817,916 km

3. Španija 800,017 km

13. Slovenija 700,916 km