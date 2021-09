Nova zelo živa slovenska beseda: tekanje

Zdravstvene prednosti teka in tekanja

Tek proti tekanju

Nastavitev cilja za tek in tek

Preden se odpravite k znojenju, se ogrejte in temeljito, a previdno raztegnite. FOTO: Shutterstock

Tek in tekanje za začetnike

Pregled pred vadbo se uporablja za identifikacijo ljudi z zdravstvenimi težavami, zaradi katerih bi lahko med telesno aktivnostjo imeli večje tveganje za pojav zdravstvenih težav. FOTO: Ljubo Vukelič/Delo

Izbira tekaških in tekaških čevljev

Predlogi za zdravje in varnost pri teku in tekanju

Izzivi so tisto, pravijo, zaradi česar je življenje zanimivo; njihovo premagovanje je tisto, zaradi česar je življenje smiselno. Je tek kot izziv v sorodu z istim pregovorom. Počasi, prijatelji, počasi ...Tek in tekanje (džoging) sta zelo koristna za zdravje. Jasno, to vemo - a zakaj potem to pišemo? Zato, da bi vas, če še niste na poti v tek, spomnili, da je jesen najlepši čas, da to storite. Zase in zato za svoje zdravje - in sploh ne le zaradi zime, ki prihaja, pač pa zato, da bi se vas zdravje držalo še tudi na pomlad in tako po letnih časih naprej.Tek in tekanja sta lepa, ker smo v naravi. Poleg tega sta tako tek kot tekanje obliki aerobne vadbe, kar pomeni, da bomo zadihani in to dlje časa, da se bo srce spravilo na nekaj višje, a ne na visoke obrate, in da bomo tudi s pomočjo kisika in na kisiku kurili energijo in maščobe. Aerobna početja so sicer, če vas zanima, še hoja, plavanje, kolesarjenje, rolkanje …Predvsem redna tek ali tekanje ponujata številne zdravstvene koristi. Pomagata pri izgradnji močnih kosti, saj je to vadba z obremenitvijo. Krepijo se mišic, izboljšamo kardiovaskularno pripravljenost, porabimo veliko kalorij, tako lažje ohranjamo zdravo telesno maso.Razlika med tekom in tekanjem je v intenzivnosti. Tek je hitrejši, zanj porabimo več energije, in od srca, pljuč in mišic zahteva več napora kot tekanje. Tek zahteva višjo raven splošne pripravljenosti kot tekanje.Tek in tekanje sta obliki aerobne vadbe. Aerobno pomeni s kisikom - izraz aerobna vadba pomeni vsako telesno aktivnost, ki proizvaja energijo s kombinacijo kisika z glukozo v krvi ali telesno maščobo. Tekanje je tek za dame in gospode.Najtežje je začeti, a tudi tisti, ki jim gre to, tek in tekanje dobro, so nekoč storili isti prvi korak. Seveda je treba pomisliti, kaj želite doseči s tekom ali tekanjem. Vprašanja, ki jih je treba resno vzeti, so lahko za bistvena vaše nadaljnje tekanje, seveda, če boste našli prave odgovore.Priprava - če ste začetnik, bi morali začeti hitro hojo, napredovati v tekanje in vaditi vse to tega, da zares stečete in da to potem nekaj časa traja ... Tako obdobje bi moralo trajati nekaj mesecev. Splošna telesna pripravljenost - svoj tek bi bilo modro prepletati z drugimi oblikami vadbe (na primer s plavanjem ali ekipnimi športi), zato da povečate svojo splošno telesno pripravljenost, kar pomeni, da so v igri še druge mišice kot one, ki so obremenjene med tekom.Hujšanje -prilagodite prehrano tako, da bo vključevala veliko svežega sadja in zelenjave, pusto meso, polnozrnata žita in mlečne izdelke z nizko vsebnostjo maščob. Zmanjšajte vnos maščob, hitro hrano, popularne brezalkoholne pijače in sladkor.Družba - lahko tečete s prijateljem ali se pridružite organizirani tekaški skupini, tega drugega je pri nas že veliko. Pozanimajte se, kje se imajo dobro, kje so dobri vodniki in trenerji, in kjer tekači ne tarnajo zaradi poškodb ...Tekmovanja - tekaški klubi lahko ponujajo tudi tekmovalne ali pol tekmovalne dogodke. Večina skupin ima vadbo, namenjeno od začetniške do tiste za napredne tekače. Svoje tekaške sposobnosti lahko uskladite z drugimi v tekanju za zabavo, kar je najbolje, pa vse od udeležbe na maratonih. Številni tekaški dogodki pri nas so namenjeni ljudem vseh starosti in sposobnosti.Tek je lep način za spoznavanje domovine, in po Sloveniji je veliko organiziranih tekov. Nikjer ni tako lepo, kot doma, velja tudi iz tekaških copatov!Če želimo, da je to početje, ki bo z nami za vedno, je najbolj pomembno, da začnete postopno in, kot se reče, po pameti.Pred začetkom tekaškega popotovanja se posvetujte z zdravnikom. To je še posebej pomembno, če ste starejši od 40 let, imate prekomerno telesno težo, kronično bolezen ali že dolgo niste vadili.Pregled pred vadbo se uporablja za identifikacijo ljudi z zdravstvenimi težavami, zaradi katerih bi lahko med telesno aktivnostjo imeli večje tveganje za pojav zdravstvenih težav. To je filter ali varnostna mreža, ki vam pomaga pri odločitvi, ali potencialne koristi vadbe odtehtajo tveganje za vas. Zelo pošteno je, če mnenje zdravnika prinesete s seboj na prvo vadbo v organizirani tekaški skupini, tako bodo mirni tako tisti, ki vas bodo poučevali, kot oni, s katerimi boste v tekaški družbi.Začnite s hitro, bolje, pospešeno hojo. O tem smo pri Poletu veliko pisali. Prizadevajte si hoditi 30 minut. Vzemite si vsaj šest tednov, da se telo prilagodi na novo gibanje in se šele potem spogleduje s tekanjem. Izmenjujete hojo in tekanje, nato si prizadevajte za povečanje časa teka na vsaki vadbi, izmenično med hojo in tekom.Preden se odpravite k znojenju, se ogrejte in temeljito, a previdno raztegnite. Nič naj ne bo na silo! Ko se vrnete s tlake, ohladite telo z lahkimi raztezki, tudi tokrat previdno. Hitri ali pretirani gibi so lahko zelo nevarni.Poskrbite, da boste imeli dovolj tekočine in s seboj, če je mogoče, vzemite plastenko vode. Poskusite piti dovolj vode pred, med in po kateri koli športni dejavnosti, to naj postane navada. A ne pretiravajte, tudi nacejanje je lahko nevarno.Vzemite si vsaj dva popolna dneva počitka na teden, da se izognete pretreniranosti, ki lahko povzroči poškodbe. Vsaj enkrat na teden razmislite o drugih dejavnostih z majhnim udarnim vplivom na telo, tako je plavanje. Načrtujte svojo pot. Če je mogoče, izberite ravne, travnate površine namesto trdih ali pa tudi peščenih mehkih površin, da zmanjšate tveganje poškodb.Izogibajte se tekanju v bližini cest. To je še posebej pomembno, če imate že na primer astmo. Izpušni plini vozil lahko povečajo tveganje za različne bolezni srca in ožilja ter dihal. Izogibajte se obdobjem prometnih konic, da zmanjšate tveganje vdihavanja onesnaženega zraka iz motornih vozil. Če je mogoče, razporedite svoje teke bodisi zgodaj zjutraj bodisi zvečer.Nosite ohlapna bombažna oblačila. Zgornji del telesa oblecite v več tankih plasti oblačil, da lahko jih po potrebi odstranite, to je princip čebule.Kupite si ustrezen in kakovosten par tekaških čevljev. Pri Poletu smo jih že veliko preskusili, kmalu bo spet pregled jesenske tekaške ponudbe.Pri izbiri tekaških copat je treba upoštevati nekaj pravil. Ne nosite starih športnih copatov. Slabo blaženi čevlji so pogost vzrok poškodb. Tekaški copat naj se zlahka upogne, počutiti se udobno, in v peti mora imeti material, ki absorbira udarce.Prileganje lupine nogi ne sme biti preveč tesno. Vaša noga se mora v čevlju nekoliko premikati, imeti mora nekaj prostora za igro. Ko kupujete čevlje, imejte s seboj nogavice, ki jih nameravate nositi. Tudi pri teku. Pri izbiri naj vam pomaga strokovnjakPoskrbite za zdravo in uravnoteženo prehrano, izogibajte se prehranjevanju neposredno pred tekom. Poleti se izogibajte teku v najbolj vročem delu dneva, poleti. Pred tekom, med njim in po njem pijte veliko vode. S seboj vzemite mobilni telefon, seveda za to potrebujete žep – telefon spravite za svojo varnost. Če že uporabljate slušalke, glasba ne sme biti preglasna - bodite pozorni na korak in okolico - sicer pa je znano, da pri Poletu nismo navdušeni za športanje s slušalkami. Prisluhnite sebi in naravi, pravijo, da je to najlepša glasba.Če tečete zgodaj zjutraj ali ponoči, nosite odsevne materiale, vedno doma nekomu povejte, kje nameravate teči in kdaj mislite, da se boste vrnili. Če živite sami, pošljite SMS prijatelju. Izberite dobro osvetljene in varne poti, kjer so tekači redno na poti.Če se med tekom poškodujete, se takoj ustavite. Zdaj je čas za telefon, pokličite pomoč.