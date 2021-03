Nujnost: vsakodnevno tehtanje s pametnimi tehtnicami

Da lahko sledim svojemu napredku, se moram vsak dan tehtati

Pametne elektronske naprave počasi, a zagotovo izpodrivajo navadne, analogne. Pri tehtnicah se je zgodilo kot pri telefonih. Saj se še spomnite tehtnic, ki so s sistemom vzmeti in kolesc zavrtele skalo do želene ali neželene številke? Take tehtnice še obstajajo, vendar jih malo kdo še kupi.Tehnologija močno in hitro napreduje, in tudi svet tehtnic se je močno spremenil. Ne gre samo za natančnost, gre za povsem drugačno dojemanje merjenja telesne teže in še marsičesa drugega poleg.S pametno tehtnico se vam razširi vpogled v različne meritve, ki so seveda pomembne za zdravje. Da, pametna tehtnica izmeri tudi delež maščobe in vode v telesu, ne samo mišično maso, izmeri indeks telesne teže, srčni utrip in celo vaše trenutno počutje, in še in še ...Pametna tehtnica ne pride prav samo sredi misije hujšanja, ampak tudi zaradi spremljanja zdravja in počutja nasploh. Lahko da ste dosegli idealno težo, zdaj hočete spremljati vse dostopne podatke o telesu. Zakaj pa ne, vse to pametne tehtnice pač ponujajo. Še več, povežete jo s pametnim telefonom in potem boste resnično v vsakem trenutku lahko preverili, kaj se dogaja z vašim telesom.Športniki in pametne tehtnice so tesno povezani, drug brez drugega ne moreta. Športniki jih nosijo s seboj kot telefone ali prenosnike, povsod in vedno. Pravijo, da z njimi poslušajo svoje telo in ga malce tudi nadzorujejo.Naš dolgoletni avtor člankov o tekupravi: »Napačne informacije in napotki vas lahko zaustavijo na poti, da postanete dober tekač.«Ogromno tekačev porabi veliko energije (fizične in psihične) zaradi mita o idealni tekaški telesni teži. Nekateri začno teči, ne zato, da izgubijo kilograme, ampak zato, da se počutijo dobro. Nekateri pričakujejo, da bodo prišli v formo in pri tem izgubili nekaj odvečnih kilogramov. Večina pa jih je razočaranih, ko stopijo na tehtnico in je številka na zaslonu višja, kot je bila prej. Od tistega trenutka dalje v glavi poteka bitka. Se vam sploh še izplača? Zakaj bi tekel, če sem še pridobil kilograme? Sem tekel prepočasi? Nisem delal dovolj za moč? Sem tekel premalo?Že ob pogovoru s kakšnih profesionalnim tekačem ali zdravnikom vam lahko odpre oči, saj morate poznati koncept pridobivanja mišične mase in zato je povsem normalno, da pridobite nekaj malega teže, ko začenjate z novo tekaško rutino. Svoj uspeh in napredek zato merite v tempu, kilometrih in hitrosti ter po tem, kako na vas stojijo obleke. Ne bodite naivni in preprosto tecite!Med pametnimi tehtnicami obstajajo razlike in zato smo pripravili seznam dobrih in odličnih, ki jih lahko kupite pri naših prodajalcih.Ima velik LCD-prikazovalnik, merjenje do 150 kilogramov, merjenje porabe kalorij, ima spominsko funkcijo, je lepega videza, tanek dizajn, vklop na dotik ... ​Tehtnica, ki zagotavlja meritve, ki jih potrebujete za spremljanje napredka in ogled rezultatov ne glede na to, ali ste športnik, ki vadi, ali pa si le prizadevate ohraniti zdravo telesno težo.Cena: 30 evrovEufy tehtnico lahko povežete z vašim pametnim telefonom prek aplikacije EufyLife, ki samodejno beleži podatke o tehtanju in prikaže napredek. Z možnostjo ustvarjanja različnih profilov v vašem gospodinjstvu si bo Eufy pametna tehtnica zapomnila različne uporabnike in samodejno hranila podatke. Za prikaz teže skrbi velik zaslon, na katerem se izpisujejo velike številke do 3,17 centimetra. Tehnico Eufy oziroma aplikacijo EufyLife lahko povežete in sinhronizirate z Apple Health, Fitbit in Google Fit, tako da boste imeli vse podatke zbrane na enem mestu.Cena: 48 evrov.Prikazuje 16 različnih podatkov o vašem telesu. Za povezovanje poskrbita Wi-Fi in Bluetooth. Vgrajeni senzor v obliki črke G bo zaznal vse spremembe teže, večje od 50 gramov. Tako bo zaznal spremembo, tudi če boste spili le en kozarec vode. Tako si boste lahko dnevno beležili količino maščobe v telesu, vsebnost vode, razmerje proteinov, težo kosti, visceralnih maščob in še mnogo več. Amazfit pametna tehtnica podpira sledenje 12 različnim uporabnikom, ki jih tehtnica samodejno zazna. Prav tako imate možnost načina gost, tako boste lahko naredili analizo telesa tudi za vaše prijatelje.Cena: 48 evrov.Na podlagi obsežnih kliničnih raziskav in neodvisnih zdravniških strokovnjakov Tanita združuje natančnost, inovativnost in vzdržljivost. Tanita je svetovno priznana znamka, ki ji zaupa že veliko strokovnjakov na področju medicine in prehrambnih svetovalcev. Tehtnice za osebno rabo so namenjene vsakemu posamezniku saj je prilagojena enostavni uporabi.Tanita analizatorji poleg deleža vode v telesu prikažejo še vse ostale pomembne izračune vašega telesa, ki vam lahko pomagajo pri vaših zmogljivosti.Prikaže: težo, delež telesne maščobe, delež vode v telesu, mišično maso, indikator ocene postave, težo kosti, bazalni metabolizem, oceno starosti presnove, (ITM) indeks telesne mase, nivo maščobe v trebušnem predelu, segmentna analiza telesne maščobe, segmentna analiza mišične mase.Natančnost rezultatov je zagotovljena s pomočjo segmentne analiza merjenja: telo razdeli na pet delov: roke, noge in ključno področje v trebuhu. Poglobljena ocena poleg splošne meritve telesne sestave pomeni, da lahko dodatno prilagodite vašo vadbo in cilje za posebna področja, pomaga pa vam kot tudi pomoč za preprečevanje poškodb. Rezultate prikaže že v 15 sekundah.Cena: 219 evrov.Omogoča merjenje na spodnjih in zgornjih okončinah. Prikaže visceralno trebušno maščobo v kar 30 nivojih, poleg tega pa na enostaven način omogoča tudi merjenje deleža telesne maščobe. Prav tako ima vgrajen pomnilnik za štiri različne uporabnike ter za gosta. Merilnik si zapomni zadnjo meritev.Merilnik telesne sestave Omron BF 511 je klinično testiran – tudi pri otrocih od šestega leta starosti naprej. Za merjenje uporablja štiri merilne točke z osmimi senzorji – stopala in dlani. Za lažje odčitavanje ima velik, pregleden zaslon. Za še lažje branje rezultatov pa je tu grafični prikaz rezultatov.Cena: 105 evrov***Nekatere izmed teh meritev omogoča šibak električni tok, ki ga tehtnica sprosti po telesu. Brez skrbi, tega ne boste občutili, vseeno pa uporaba teh naprav ni priporočljiva za nosečnice in tiste, ki potrebujejo srčni spodbujevalnik.