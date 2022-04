Odlična ideja za varnost kolesarjev

Za kolesarjevo varnost je še vedno premalo poskrbljeno. Še vedno ostajajo zelo ranljivi udeleženci v prometu.

Pri Fordu so zelo obremenjeni s to temo, saj so prepričani, da v avtomobilski industriji premalo pozornosti posvečajo kolesarjem, motoristom in pešcem.

Pogruntali so nekaj povsem novega, nekaj kar še nismo videli v rubriki kolesarjeva varnost. V Fordu so naredili jakno z emoji, smeški, ki naj bi povečala prepoznavnost kolesarjev. Ta jakna, za zdaj prototip, omogoča, da uporabite smeška, s katerim pokažete, kako se kot kolesar počutite v prometu in ali nameravate upočasniti ali zaviti. Prikazano je na LED zaslonu na hrbtni strani jakne, zato je zelo vidno.

Za zdaj je število smeškov omejeno in vključuje vesele smeške, ki kažejo, da ste srečni, namrščene smeške, ki kažejo nasprotno, pa tudi puščice, ki kažejo, v katero smer želite zaviti. Upravljajo jih krmilniki, nameščeni na sprednjem delu jakne. Za zdaj je vse to le prototip, zato je negotovo, kdaj bo jakna v prodaji, ideja je vsekakor odlična.

Ker so čustveni simboli postali del našega vsakdanjega življenja in izrazov, je to lahko dober način, da se vključijo tudi, ko gre za varnost v prometu.

FOTO: Arhiv proizvajalca/Ford