Olupki in lupine, zdravi, da jih lahko jeste

Ameriška družinska zdravnicaki je izjemno strokovno podkovana, je na spletni strani Medicine.net objavila zapis o tem, kako zdravi so nekateri deli zelenjave in sadežev, ki jih včasih zavržemo.Čeprav vas morda zanima, kaj več je v krompirju, vsebuje njegova koža vlakna in na tone hranil, kot so vitamini B in C, kalij, kalcij in železo.Mehka koža na breskvah je polna antioksidantov in vitaminov. Ne samo to, vsebuje tudi veliko prehranskih vlaknin. Koža breskev vsebuje veliko vitamina A. V njej so tudi karotenoidi – to je nekakšen antioksidant in provitamin. To bi lahko zmanjšalo vaše možnosti za nastanek sive mrene. Prejeli boste tudi dobro količino vlaknin, ki telesu pomagajo pri prebavi hrane.Koža jajčevca vsebuje veliko antioksidantov. To še posebej velja za tiste vrste jajčevcev, ki so temnejše barve. Na primer, vijolične sorte jajčevcev bodo imele v svoji koži več hranil kot bele sorte. Morda bo koža jajčevcev malo preveč naporna za žvečenje, da bi jo pojedli ...Lubenice imajo aminokislino, imenovano citrulin. Ta lahko pomaga, da se znebimo dušika v krvi in ​​lahko olajša bolečine, če nas bolijo mišice. Pravzaprav ima skorja lubenice več citrulina kot sočno meso. Če skorje ne želite jesti surovo, jo lahko pripravite in pojeste na druge načine. Lahko jo okisamo, naredimo iz nje sok ali ocvrete kot zelenjavo.Zanimivo je, da jabolčne lupine vsebujejo več vitaminov in vlaknin kot tiste, ki jih vsebuje sam sadež. Vlaknine pomagajo ustaviti kopičenje holesterola v krvnih žilah. Obstaja pa tam tudi antioksidant, imenovan kvercetin, ki lahko pomaga pri boljšem delovanju možganov in pljuč.Večina hranilnih snovi kumare je v temno zeleni zunanji lupini. Vsebuje veliko kalija, antioksidantov in vlaknin. Koža je bogata tudi z vitaminom K, hranilom, ki podpira zdravje kosti in strjevanje krvi. Če pa kumara, ki jo želite jesti, ni ekološka in ima močno voskasto prevleko, jo boste njbrž vseeno želeli olupiti.Tu velja biti pazljiv … Strupeni bršljan – strupeni octovec – vsebuje kemikalijo, imenovano urushiol. To lahko pri večini ljudi, ki pridejo v stik z njim, povzroča srbeč izpuščaj. Mango ima isto kemikalijo, večinoma v koži. Če zaradi strupenega bršljana ne dobite izpuščaja, je odlična novica - koža manga je nameč polna prehranskih vlaknin. Vsebuje tudi vitamine E in C, antioksidante, polifenole in karotenoide. Poleg tega vsebuje polinenasičene maščobne kisline ter omega-3 in omega-6.Kivi ima neko čudno mehko-trdo kožo, vendar naj vas to ne ustavi. Če vam ni všeč, jo lahko odstranite, če pa ne, boste s kožo dobili antioksidante, flavonoide (rastlinske kemikalije) in vitamin C. Pravzaprav ima koža kivija več teh hranil kot njegova notranjost.Olupki bučk so lahko nekoliko grenki, vendar so izjemno hranljivi. Dobili boste vlaknine, kalij in nekaj dodatnega vitamina C. Koža bučk vsebuje tudi veliko antioksidantov, kot so lutein, karotenoid in zeaksantin. Prednosti te zelenjavne kože lahko izkoristite tako, da jo kombinirate z drugimi okusi, na primer v solati, ali pa jo skuhate.Banane imajo olupke, ki jih je težko jesti in imajo grenak okus. Kljub temu ima lupina nekaj pomembnih koristi za zdravje. Vsebuje kalij in antioksidante, kot je lutein. Lutein je dober za zdravje oči. Bananine lupine imajo tudi nekaj, kar se imenuje triptofan, to je aminokislina. Ker je koža banane trda in grenka, jo lahko za nekaj minut zavrete, nato pa pečete v pečici, da se posuši za čaj ali smuti.Pomarančne lupine imajo neverjetno količino vitamina C - dvakrat večjo k, ki je v sadju. Vsebujejo tudi vitamin B6, kalcij, kalij, magnezij in riboflavin (vitamin B). Pomarančne lupine je težko prebaviti in so lahko grenke. Zato za pripravo pomarančne lupine uporabite strgalo. Lahko jih olupite za solatne prelive ali pa jih potresete neposredno po solati. Okus lupine se odlično poda tudi čokoladi in sladoledu.