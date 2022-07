Osebni pomočnik za zdrav in aktiven življenjski slog

Slovenija se poleg vrhunskih profesionalnih športnikov lahko pohvali tudi s številnimi rekreativnimi športnimi navdušenci. Ti so svoj prosti čas pripravljeni nameniti različnim športnim aktivnostim v prid svojega zdravja in dobrega počutja. Pri Generali zavarovalnici se tega zavedajo, in v ta namen spodbujajo in nagrajujejo zdravo in aktivno življenje vseh ljudi - preko novega »Generali Programa prednosti ZAME«.

Za vse tiste, ki iščete nove ideje za gibanje v naravi, družinske aktivne izletniške poti, zdrave in okusne kuharske recepte ali nasvete za dobro počutje, so pri zavarovalnici snovali »Generali Program prednosti ZAME«. Kot že ime sporoča, je program prilagodljiv po meri vsakega posameznika na način, da lahko vsak najde nekaj zase.

FOTO: Shutterstock

Osebni pomočnik na dlani

Mobilna aplikacija Generali ZAME, preko katere lahko dostopate do vsebin programa, uporabnikom omogoča tudi doseganje bolj zdravega in aktivnega življenja. Deluje kot osebni trener, ki omogoča enostaven in neomejen dostop do nasvetov s področja prehrane, boljšega telesnega in mentalnega počutja ter zdrave življenjske kondicije nasploh. S pomočjo funkcije merjenja dnevno prehojenih korakov, nočnega spanca in vnosa kalorij s prehrano pa lahko redno spremljate svoj napredek do zastavljenih ciljev.

Program poleg vsebine in izzivov, ki člane spodbujajo k aktivnem preživljanju prostega časa, ponuja še vrsto nagrad ter ugodnosti pri zavarovanjih in pri partnerskih organizacijah s področja turizma, zdravja, okolja in prostega časa.

Celoten vodič zdravega življenja lahko uporabniki nosite kar na dlani, tako da si naložite brezplačno aplikacijo Generali ZAME, ki vas povsod in kadar koli spodbuja k doseganju zastavljenih osebnih ciljev.

Naročnik oglasne vsebine je Zavarovalnica Generali