Ker je ravno pravšnji letni čas za sestavine, ki jih bomo uporabili in nam kakšna dodatna kalorija zna še kako priti prav bomo danes spekli sočni kolač iz orehov, fig in kakija in to povsem brez moke, beri brez glutena, ki se ga dandanes mnogi močno izogibajo iz različnih razlogov, nekateri tudi samo iz kapric.

Pecivo je zelo hitro in enostavno za pripravo, bogat okus mu dajejo začimbe in orehi. Za sočnost, osvežilnost in prijetno presenečenje v ustih pa poskrbijo kakiji in fige.

V naše pecivo bomo vnesli še kar nekaj dodatnih vitaminov, mineralov in zdravih maščob. Tudi na cimet s svojimi blagodejnimi in antibiotičnimi učinki ne smemo pozabiti.

Pecivo bi pravzaprav lahko enačili kar z energijskimi ploščicami le, da so domače in po svoji strukturi veliko bolj rahle in se kar stopijo v ustih. Pred kašnim našim športnim podvigom nam znajo priti zelo prav, lahko pa jih zavijemo in prav priročno vzamemo tudi s seboj na pot. Če jih ne bomo prehitro »pospravili« nas lahko kar nekaj časa počakajo tudi v hladilniku.

Kolač je seveda s svojim vonjem času zelo primeren, ko nam zelo godi, če nam iz pečice lepo prijetno zadiši po praznikih.

Poletov recept: Pecivo z orehi, figami in kakijem. FOTO: Tanja Drinovec/Delo

Za pekač približno 25x 35 cm potrebujemo:

240 g masla

1 žlica maskarpone sira

120 g kokosovega ali rjavega sladkorja

5 jajc

Malo ruma in vaniljevega sladkorja

200 g orehov



1 do 2 olupljena kakija

2 pesti na koščke narezanih suhih fig

2 jedilni žlici škroba

Zravnana žlička cimeta

Pol vrečke pecilnega praška

Malo nastrgane lupinice (lahko tudi pomarančne)

Poletov recept: Pecivo z orehi, figami in kakijem. FOTO: Tanja Drinovec/Delo

Priprava peciva z orehi, figami in kakijem:

Penasto zmešamo maslo sobne temperature, da močno naraste. Počasi mu primešamo sladkor. Nato pričnemo s počasnim dodajanjem jajc (enega po enega). Ko je zmes lepo gladka, primešamo še maskarpone. Zmesi primešamo vse ostale začimbe, nazadnje pa narahlo vmešamo orehe, škrob, pecilni, na koščke narezane fige in kaki. Zmes stresemo v pomaščen pekač in jo pečemo dobre pol ure pri temperaturi 180 stopinj. Malo ohlajeno pecivo zrežemo na kocke poljubne velikosti.