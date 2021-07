Pet najboljših nosilcev za kolesa

Thule ClipOn High 2

Registracija je vidna. FOTO: Arhiv proizvajalca Thule



BNB Rack

Najboljše za SUVe. FOTO: Arhiv proizvajalca BnB

Thule Velocompact

Nosilec s pametnim pedalom. FOTO: Arhiv proizvajalca Thule

Thule Xpress

Najhitrejša namestitev. FOTO: Arhiv proizvajalca Thule



Menabo Steelbike 3

Odlično in poceni. FOTO: Arhiv proizvajalca Manebo

Električno kolo prav gotovo ne morete vpeti v strešni nosilec. Prav tako so gorska kolesa vse večja, težja, okornejša. Podobno je tudi s specialkami, še vedno ne vemo ali je dobro, če svojega karbonca vpnemo v nosilec direktno na okvir...Predstavljamo vam pet rešitev za prevoz koles. Tokrat smo se izognili strešnim nosilcem.Najboljša rešitev za karavanske različlice avtomobilov, kombije ali skratka za vse, ki imajo dvižna zadnja vrata.Dvignjen položaj nosilca ohranja luči in registrsko tablico vidne. Ne bojte se, nosilec je dobro zavarovan, vsi deli in stiki med avtomobilom in kolesi so obloženi z gumo, ki omogoča dodatno zaščito. Tudi vsa držala okvirja kolesa so snemljiva, kar omogoča priročno namestitev. Enostavna namestitev na zadnja vrata z edinstvenim snap-on sistemom. Quick-release trakovi, so nastavljivi za različne velikosti. Ima tudi raztegljiva vodila za večja kolesa, tudi shramba oz. zlaganje je enostavno, seveda je nosilec na zaklep, da so kolesa varnejša.Cena: 239 evrovIdealna rešitev za vašega SUVa, karavana ali tudi kombi. SUV avtomobilov je vse več in proizvajalci so se prilagodili tudi njim. Odlična izbira, lahka montaža, zanesljivost na prvem mestu kot tudi kakovost. BNB Rack je pri nas malo manj znana znamka vendar imajo odlične rešitve za vse tipe vozil.Cena: 246 evrovTale model je namenjen za dve kolesi. Če nimate vlečne kljuke na avtu potem ta nosilec ni za vas. Thule je znan po svoji priročnosti in funkcionalnost, seveda, da ne govorimo o kakovosti. Njihovi prtljažniki so večni, pravijo uporabniki. Zahvaljujoč raztegljivih podnožij koles, ki jih je možno prilagoditi z eno potezo, omogoča transport koles z večjo medosno razdaljo. Za lažje odpiranje prtljažnih vrat ima pametni nožni pedal.Zelo dobro je zaščiten, tako, da vam ne bo poškodoval niti avta kaj šele kolesa.Cena: 389 evrovNajboljše kar smo našli v slovenskih prodajalnah! Nosilec za na vlečno kljuko avtomobila Thule Xpress 2 je prtljažnik za dve kolesi, ki ima mehke blažilce za zaščito koles. Namestitev je zelo enostavna in kar nas je še bolj navdušilo je hitrost s katero ta nosilec namestimo! Dobimo ga že nastavljenega, samo še na kljuko ga namestimo in že je pripravljen za dve kolesi. Ima tudi mehke trakove in dva odsevnika, ki poskrbita za še večjo varnost. Edini minus je, ker nima "pametne" pedalke s pomočjo katere nosilec nagnemo naprej, da lahko pridemo do prtljažnega prostora.Cena: 70 evrovOdličen nosilec za prevoz 3. koles na zadku avtomobila. Pritrjevanje je enostavno s priloženimi trakovi ter brez uporabe orodja. Prav tako je enostavno in hitro nalaganje koles na nosilec. Ko nosilec ni naložen, ga lahko preklopite (zaprete), prav tako pri shranjevanju, da zavzame manj prostora.Najboljše kar lahko dobimo za 3 kolesa, ne da bi zapravili premoženje.Cena: 120 evrov