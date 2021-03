Pet razlogov za obisk Padne

Šarm istrske vasice

Kolesarske in sprehajalne poti s slikovitimi razgledi

Vrhunsko oljčno olje



Padna. FOTO: Jaka Ivančič

Vzljubili boste bledež

Pomlad nas vabi k odkrivanju novih doživetij, razgledov in okusov. Padna ne sameva, samo čaka na tiste, ki radi pohajkujemo. Tolikokrat smo se peljali mimo kažipota, a nikoli nismo zavili v breg. Tokrat smo.Ste se naveličali gneče ob morju? Padna je idilična vasica v piranskem zaledju, kjer vas čakajo mir in čudoviti razgledi na sosedje griče ter Piranski zaliv. Ohranja vse značilnosti stare istrske vasi, v kateri se kamnite hiše drenjajo ena ob drugi in okrog vaške cerkvice sv. Blaža. Ob cerkvi stoji 26 metrov visok kamnit zvonik, ki so ga Padenci zgradili leta 1885. V prenovljenih prostorih nekdanje padenske šole se nahaja galerijakjer je na ogled zbirka grafik in risb. Eden najvidnejših slovenskih slikarjev 20. stoletja je namreč v Padni preživljal svoje otroštvo. Padni pa prav poseben čar dajejo tudi prijazni domačini, ki vam radi ponudijo kakšno domačo dobroto.Kdaj bi bila boljša priložnost za obisk Padne kot prav na najlepši vaški praznik? Če bodo razmere dopuščale bodo ob koncu aprila odprli svoja dvorišča in ponudili domače jedi, obiskali pa boste lahko tudi tržnico avtohtonih sort oljčnega olja, zdravih kmetijskih pridelkov in tradicionalnih istrskih jedi »od enbot«. Da, vse je odvisno od korone.Padna je idealen kraj za vse pohodnike, kolesarje in ljubitelje neokrnjene narave. Ne veste, v katero smer bi se odpravili? Sprehod do bližnje Nove vasi je nezahteven in primeren za vso družino. Zahtevnejši pohodniki pa se lahko odpravijo na triurno Boškarinovo pot okoli Padne. Kolesarje vabijo številni kolesarski izlet po okolici, npr. v smeri Koštabone in Pomjana. Za lažje premagovanje klancev pa so v TIC Padna za izposojo na voljo električna kolesa.Padna je že od nekdaj znana po veliki količini pridelanega oljčnega olja. Obdana je z oljčnimi nasadi, v katerih so nekatera drevesa stara tudi več kot 300 let. Zaradi klimatskih posebnosti je oljčno olje slovenske Istre prepoznavno po značilni aromi in cenjeno zaradi ugodne sestave maščobnih kislin. Gre za vrhunska olja, ki sodijo v sam svetovni vrh, kar dokazujejo številna odlikovanja na domačih in mednarodnih oljkarskih ocenjevanjih. Najbolj poznana in razširjena sorta je istrska belica, ki olju doda značilno svežino in rahlo pikantno noto. Mimogrede pa velja pokusiti tudi avtohtono štorto, ki je izvrstna za namizne oljke, razgrenjene v slanici.V Padni vam bodo hitro povedali, da to ni nekaj, kar povzroča bledico ali zaradi česar bi se vam zbledlo, temveč da domačini tako rečejo blitvi. Povedati vedo tudi, da so njihovi predniki prav z bledežem leta 1885 »zgradili« zvonik, ki se dviga ob cerkvi sv. Blaža, zavetnika vasi. Z zaslužkom od prodaje zimskega in letnega bledeža so namreč finančno prispevali h gradnji zvonika. Iz te špinači podobne zelenjave, ki vsebuje veliko kalija, kalcija, magnezija, železa, folne kisline ter vitaminov B in C, pa znajo domačini pripraviti tudi številne okusne jedi kot na primer mulce (krvavice) iz bledeža in riža ali sipe z bledežem in polento.