Peter Jeromel: Nikoli ni prepozno na turi obrniti, če se kaj zalomi

Kaj najraje počneš v gorah v poletnem času?

Najljubši del poletne planinske opreme?

Kje te poleti v gorah najpogosteje najdemo - doma in v tujini?

Nasvet začetnikom na tem področju?

Kontakt (kje te lahko najdejo?)

, poklicni gorski vodnik, trenutno tudi predsednik Združenja gorskih vodnikov Slovenije. Trudim se biti predan oče hčerkiin dober partner življenski sopotnici. V kolikor mi ostane kaj časa zame, rad cestno in gorsko kolesarim, tečem, plezam zase in se ukvarjam z borilnimi veščinami. Seveda je pred spanjem obvezna dobra knjiga.Čakam na zimo ... Vedno znova ugotavljam, da so mi gore lepše in ljubše v snežni preobleki. Poleti mi je najljubša plezalna smer zmernih težavnosti z odlično skalo v ne najbolj obljudenih predelih naših gora in pa seveda singletrail na gorskem kolesu v družbi prijatelja ali dveh. Poklicno pa se me da najti praktično povsod, od pohodniških ali treking tur v domačih gorah, ferat in plezalnih smeri, do zahtevnih alpskih tur na najvišjih evropskih vrhovih.Čim lažji nahrbtnik.Doma verjetno v gorah nad Logarsko dolino, v tujini pa kamor me pot ( zasebna ali poklicna) zanese.Začnite počasi, postopno, ko vas bo enkrat zagrabilo, tako ne bo več poti nazaj. Sicer pa nikoli ni prepozno na turi obrniti, če se kaj zalomi. Jutri je nov dan in gora bo še vedno tam.Kontaktirate me lahko na telefonski številki 040 416 870 ali na Instagram profilu peterjeromel_mountainguide