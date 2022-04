Pia Babnik, zdaj 43. na svetu, dobrodošla doma

Zadnji, četrti dan je odigrala na igrišču Mission Hills s šestimi udarci pod parom igrišča, najboljše od soigralk. Četrto mesto so si delile štiri igralke z desetimi udarci pod parom. Ena med njimi, Francozinja Céline Boutier, je pred leti, še kot amaterka, igrala v reprezentanci Francije na evropskem prvenstvu za dekleta na igrišču za golf v Smledniku.

Zmagala je Američanka Jennifer Kupcho (minus 14), druga je bila (minus 12) Jessica Korda in za samo za en udarec (minus 11) je odšla sproščena z igrišča Pia Babnik, članica GK Trnovo in zadnji dve leti s statusom poklicne igralke.

Že kar nekaj let spremljam dogajanje v slovenskem golfu in s tem tudi družino Babnik. Zagotovo je navidezno meteorski vzpon predvsem trdo delo in družinski projekt, ki sta ga zastavila Mateja in Aleš Babnik. Oba nekdanja vrhunska športnika v badmintonu.

»Te dni smo bolj malo spali. Preveč bi bilo stresno, če bi turnir spremljala v živo. Sta me pa moja starša, mama Draga in oče Mavricij, ki sta bedela vse noči in spremljala vnukinjo, obveščala. Ni pa stresno, če sem s Pio na igriščih,« začne pogovor mama Mateja.

Po končani karieri v badmintonu se je Aleš navdušil za golf, pred 15 leti mu je uspelo, da so na robu Ljubljane, na območju nekdanjega odlagališča, zgradili igrišče za golf z devetimi luknjami in vadišče ter vse to povezali pod »streho« Golf kluba Trnovo.

Družina se je v zadnjih dveh koronskih letih morala nenehno prilagajati, kako in kje vaditi, kje igrati na turnirjih. FOTO: Mirko Kunšič

»Pia je takoj, ko je shodila, pri letu in pol že imela plastično golf palico in zamahovala z njo. Pri treh letih sva ji kupila mali set palic za otroke. Še ne petletno sva peljala na njen prvi turnir, leta 2008 v Šempeter. Tako se je začela njena pot v svet golfa,« nadaljuje srečna mama Mateja. Doma sta sestrino igranje spremljala tudi mlajša, še ne 17-letna brata dvojčka Jaka in Žiga. Tudi oba dobra igralca golfa, ki na turnirjih z dobrimi uvrstitvami zbirata točke za amatersko evropsko in svetovno lestvico.

Pia je z očetom odpotovala v ZDA kot 109. na svetovni lestvici poklicnih igralk. Danes zvečer pa so na uradni lestvici zapisali, da je zdaj Pia že na 43. mestu, kar v golfu na Slovenskem ni uspelo še nikomur.

Niti se ne čudim, da je mlada igralka lansko evropsko ligo med ženskami končala na odličnem drugem mestu, in v pogovorih s tujimi in domačimi poročevalci nasmejana pove, da v igri uživa in da cilja na golfski olimp. Z dejanji to dokazuje. Lani si je z rezultati priigrala tudi vozovnico za nastop na turnirju v golfu na letnih olimpijskih igrah.

»Doma smo pozimi vedno odšli kam v tople kraje, kjer je Pia lahko vadila in igrala in zbirala točke za amatersko evropsko in svetovno golf lestvico. Pred šestimi leti smo se odločili za pot v Španijo in se tja vračali vsako zimo. Potovali smo z lastnim vozilom, iskali in našli primerne kraje tako za vadbo golfa kot nastopanje na turnirjih. Aleš je njen trener, Pia že od svojega 12. leta vadi jogo dvakrat na teden in vsak dan osvežuje raztezne vaje. Trdo dela, vsi v družini jo podpiramo, tudi zato uspehi niso slučajni,« dodaja nekdanja športnica, ki je v letih, ko je mož igral turnirje, sprva le hodila zraven, kasneje, ko so bili turnirji v parih, pa je poprijela tudi za palice.

»S tem res zgodovinskim uspehom nam je hči malce 'podrla' načrte,« pravi mama Mateja. FOTO: Mirko Kunšič

Družina se je v zadnjih dveh koronskih letih morala nenehno prilagajati, kako in kje vaditi, kje igrati na turnirjih. A so zmogli tudi to. Pia obiskuje tretji letnik gimnazije Erudio v Ljubljani. Lani konec leta je opravila sedem izpitov. Po vrnitvi domov jo čakajo še izpiti iz matematike, italijanščine in slovenščine.

»Aleš in Pia se že vračata. Iz Los Angelesa letita v London, v sredo dopoldne bosta na Letališču Jožeta Pučnika v Ljubljani. Kot vem, ji v domačem klubu Trnovo v četrtek pripravljajo sprejem. Vsi se poznajo, Pia in mi vseskozi rastemo z njimi,« pravi Ljubljančanka, ki je po športni karieri za čisti odklop začela teči maratone.

»S tem res zgodovinskim uspehom nam je hči malce 'podrla' načrte. Sem pa vesela, da je s takim vrhunskim igranjem dala misliti tudi drugim profesionalkam in organizatorjem turnirjev, da se več kot očitno v Evropi igra dober, zmagovalni golf. Aprila bo Pia doma, maja bo nastopila na vsaj dveh velikih turnirjih. V Madridu, Veliki Britaniji, odprta je pot na Tajsko. V igri sta nastop na US Open za ženske in veliki turnir KPMG v ZDA. Hči ima obveznosti do Aramco Saudi Ladies International. Potrudili se bomo in na novo zapolnili letošnji Pijin tekmovalni koledar,« doda piko na i Mateja Babnik.