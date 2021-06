Poletov recept: Kolesarske testenine s primorskim pridihom. FOTO: Tanja Drinovec

Pisane kolesarske testenine s primorskim pridihom - za 2 osebi potrebujemo:

Priprava testenin:

Poletov recept: Kolesarske testenine s primorskim pridihom. FOTO: Tanja Drinovec

Dober krožnik testenin pride vedno prav skorajda vsakemu športniku, če pa je ta za po vrhu še kolesar, se jih običajno še veliko bolj razveseli.Pisani svet testenin je prav zares prostran in neomejen, skorajda kot vesolje naše domišljije. Seveda v njihovem svetu obstajajo nekatera načela in zapovedi(večina jih prihaja od naših italijanskih sosedov), ki jih velja upoštevati pri načinu priprave in uživanja.Vendarle smo pri kombiniranju in pripravi omak za testenine lahko sproščeni, včasih pa je dobro celo, da smo pogumni. Seveda obstajajo kombinacije živil pri katerih res ne moremo udariti mimo. Pri vseh načelih kuhanja testenin pa je meni osebno najpomembnejši čas njihovega kuhanja.Skorajda mi ni slabšega od preveč razkuhanih, ki tudi niso nekaj, česar bi se naš prebavni trakt lahko razveselil. Namreč razkuhane testenine obležijo in lahko marsikomu naredijo kar nekaj težav pri presnavljanju in prebavi. Pred našimi treningi vsekakor to ne bi bilo nekaj, kar bi naš prebavni trakt potreboval.Tokrat bomo skuhali preproste testenine (školjke) z blagim primorskim pridihom v katerih bodo glavno vlogo odigrali šparglji, gobe, sušeni paradižniki in pršut. Kombinacija s spomladansko noto špargljev, skorajda na prvo žogo pri kateri težko zgrešite. Tudi priprava nam ne bo vzela veliko časa (kot se testeninam običajno pritiče).200 do 250 g testenin školjkOlivno olje1 šalotkaManjši por150 g šampinjonov (ali drugih gob)Šopek zelenih špargljev100 g pršuta2 žlici kremnega siraSol, poper4 do 6 sušenih paradižnikovPest mehkega kozjega siraPristavimo lonec s slano vodo za kuhanje testenin in se lotimo kuhanja omake. Na vročem olju prepražimo sesekljano čebulo in por. Dodamo narezane in očiščene gobe, nato še pršut. Vse skupaj nekaj časa pražimo in dodamo narezane šparglje in sušeni paradižnik. Primešamo kremni sir, začinimo s soljo in poprom. Med tem skuhamo testenine po navodilu. Kuhane prelijemo z omako in potresemo z malo kozjega sira ali drugega sira po želji.