Pita s piščancem po francosko

Ker smo še v rumenem francoskem kolesarskem vzdušju si bomo tokrat postregli z odlično in preprosto pito s piščancem na način kot jo pripravljajo v Franciji.

Slanih pit je seveda malo da ne kot je zvezd na nebu. Za tole francosko je značilno listnato testo, s polnilom piščanca popravljenega z začimbami in prijetno okopanega v vinu in smetani.

Takšna pita je enostaven in bogato sestavljen obrok morda tudi za tiste, ki ste trenutno prilepljeni na tv ekrane ob gledanju Toura.

Še bolje pa za tiste, ki najprej osedlate vašo po vsej verjetnosti karbonsko kobilico in odpeljete dober krog, ko pa se boste hladili pod tušem, se bo med tem vaša vnaprej pripravljena pita lepo pekla v pečici. Nadaljujete pa seveda z gledanjem velikega francoskega spektakla z že zares dolgoletno tradicijo.

Poletov recept: Pita s piščancem. FOTO: Tanja Drinovec

Za pekač z dimenzijami pribl. 25x35 cm potrebujete:

Maščoba za pekač

Dva zavitka že razvaljanega listnatega testa

Pol kg piščančjih prsi

1,5 stebla pora

Pol čebule

Strok česna

1 bučka

Rezine pršuta

Timijan, peteršilj

Sol, poper

1 dl belega vina

1 dl smetane

Pol žličke sladke rdeče paprike v prahu

Sir po želji

Jajce za premaz

Poletov recept: Pita s piščancem. FOTO: Tanja Drinovec

Priprava pite s piščancem:

Najprej se lotimo piščančjega nadeva. Na ponvi z malo olja prepražimo sesekljan por, čebulo in na trakce narezanega piščanca. Mešamo in dodamo narezano bučko in česen nato pa še timijan in peteršilj. Zalijemo z vinom in smetano ter počasi kuhamo še nekaj časa. Dodamo še začimbe.

Kuhamo toliko časa, da se vse skupaj še malo zgosti. Na pomaščen pekač položimo prvo plast listnatega testa. Nanj stresemo ohlajen piščančji nadev in ga lepo razporedimo čez testo. Nato vse prekrijemo z rezinami pršuta. Vse skupaj prekrijemo z drugim testom, ki ga lepo pritisnemo na spodnje testo, ki naj gleda malo čez pekač. Zavihamo rob navzdol, preluknjamo testo z vilico in ga še premažemo z jajcem. Vse skupaj pečemo pri temperaturi 180 stopinj kakih 30 do 35 minut. Po želji pito potresemo še s poljubnim sirom.