Pitje sveže iztisnjenih sokov je najhitrejši način regeneracije telesa

Še enkrat omenimo, da različni načini regeneracije po treningu različno vplivajo na posameznika, a trend juicinga je ušel izpod nadzora. Morda vam pomaga, a večini naj ne bi.

Znanost pravi: »Če naprimer pomaranči vzamemo pulpo in pijemo samo izstisnjen sok, potem raje pijmo smutije,« pravi Nancy Clark, nutricistka in avtorica knjige oziroma vodiča po prehrani Nancy Clark’s Sports Nutrition Guidebook.

Ker v mešalnike vržemo celo sadje, dobimo precej več hranilnih snovi in regenerativnih vlaknin. V smutije kar pogosto dodamo še jogurt, mleko ali grški jogurt, kar pomeni, da napitek oplemenitimo z beljakovinami, ki pa so najpomembnejše za regeneracijo mišic po treningu.

Toda pazljivo, smutiji in sokovi so lahko zelo visoko kalorični, saj lahko v enem pojemo tudi do šest porcij sadja, obenem pa ne dobimo občutka sitosti, ko jemo ali pijemo sadje. Izogibajte se smutijem v kavarnicah, saj nimate pojma kaj je v njih.

Mit uničen ali ne?: Preprosto: smutiji in sokovi so dobri, a boljša je hrana polna vlaknin, mineralov, vitaminov in beljakovin. Poleg tega pa: kdo za hudiča v telo raje vnaša tekoče kalorije, kot pa z okusnega piščanca, riž in paradižnikovo solato?