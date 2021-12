Pivo Corona bo imelo svoj otok

Če si lahko predstavljate otok na katerem teče samo pivo, potem boste nekega dne zagotovo na otoku Corona. Otok bo namenjen posameznikom, ki se bodo v omejenem število lahko sprostili ob coroni, ne da bi jih kdor koli videl, slišal ali motil.

Pivski raj bo odprt spomladi prihajajočega leta. Ne, ne bo šlo samo za popivanje, lahko boste meditirali ali se šli kmetovanja na ekološki kmetiji.

Največji pokrovitelj otočka bo okoljevarstvena organizacija Oceanic Global, ki bo uveljavljala modri standard in temu primerno izobraževanje zaposlenih na otoku. Pod drobnogled bodo vzeli predvsem ravnanje z odpadki in vzpostavitev ustrezne infratrukture ter ničelno toleranco do plastike. Tudi velik del delavnic bo namenjen izobraževanju o varovanju narave.

***

Corona Extra je ležak pivo, ki ga proizvaja mehiška pivovarna Cervecería Modelo in je v lasti belgijske družbe AB InBev. Pogosto ga postrežemo s klinom limete ali limone v vratu steklenice, da dodamo prožnost in okus.