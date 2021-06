Po letu dni premora, ponovno dan za Maraton Alpe Scott

Po letu dni premora bodo prvo julijsko nedeljo vasice in kraji pod Kamniško – Savinjskimi Alpami znova v znamenju kolesarstva. Vrača se Maraton Alpe Scott, tokrat že v svoji 14. izvedbi.



Natanko ob 9. uri bo pastir z Velike planine, kot že tradicionalno, s piskom v rog pospremil na pot udeležence najzahtevnejšega maratona v Sloveniji. Pred njimi je trasa okoli slikovitih Kamniško – Savinjskih Alp. Prve kolesarje v cilju na Glavnem trgu v Kamniku pričakujemo okoli 12.30, kar pomeni, da bodo s 130 km in 2000 m višinske razlike opravili v dobrih treh urah in pol.



Organizatorji bodo letos poskrbeli za prenos maratona v živo. K promociji slikovite trase okoli Alp so povabili vseh 10 občin ob trasi in Železno Kaplo na avstrijskem Koroškem, saj so prepričani, da je prenos med drugim priložnost za predstavitev čudovitih krajev ob trasi. Maraton boste lahko spremljali prek YouTube kanala Maratona Alpe.



e-Bike na e-Alpah – prvi cestni maraton s kategorijo za e-kolesa



Tudi letos bodo maraton lahko prevozili kolesarji z električnimi kolesi v enotni kategoriji. Zaradi dolžine maratona bo trasa za e-kolesarje prilagojena - ciljno črto bodo prečkali v vasi Jezersko. Priložnost torej za vse kolesarje, ki so užitke našli v udobni in ekološki vožnji v naravi. V sodelovanju s podjetjem Proloco d.o.o., uvoznikom koles Scott za Slovenijo, bodo organizatorji v posebnem natečaju izžrebali tudi 3 srečneže, ki bodo na e-Alpah kolesarili na kolesih znamke Scott, e-kolo Scott pa jim bo na voljo še dodaten dan po izbiri.

O kolesarskem maratonu z najlepšimi razgledi



Trasa Maratona Alpe velja za eno najlepših v Sloveniji. Če imajo ostali maratoni razglede na morje in mestna središča, trasa Maratona Alpe Scott nudi razglede proti najvišjim vrhovom Kamniško-Savinjskih Alp. Maraton za vsakega kolesarja predstavlja velik izziv, saj je pred njim 130 kilometrov, poleg tega pa mora na trasi premagati kar tri prelaze – Jezerski vrh, Pavličevo sedlo in Črnivec, kar v skupnem pomeni 2000 m višinske razlike.

Maraton Alpe Scott v številkah

Datum: 4. 7. 2021

Start: ob 9. uri v centru Kamnika (Glavni trg)

Dolžina: 130 km (Kamnik – Komenda – Cerklje – Šenčur – Preddvor – Jezersko – Pavličevo sedlo – Solčava - Luče –– Ljubno – Gornji Grad – Kamnik)

Višinska razlika: 2000 m

Vzpon na Jezerski Vrh: dolžina 24,3km, višinska razlika 891m, povprečni naklon 3,9 %, max 12,3%

Vzpon na Pavličevo sedlo: dolžina 5km, višinska razlika 540m, povprečni naklon 10,4 %, max 17,4%

Vzpon na Črnivec: dolžina 9,4km, višinska razlika 476m, povprečni naklon 3,2 %, max 12,1%