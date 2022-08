Po vsaki vadbi potrebujem posebna živila za regeneracijo

Zanimalo ga je ali si s takšno posebej predelano hrano človeško telo opomore hitreje, kot s hitro in nezdravo prehrano.

Pol ducata moških je vozilo sobno kolo do izčrpanosti, zatem pa pojedli energijske tablice in športne regeneracijske pijače.

Nekaj ur kasneje so kolesarili 20 kilometrov na čas. To so ponovili teden kasneje, le da so se tokrat kolesarji po vadbi lotili hamburgerjev.

Presenetljivo, ne glede na to, kaj so pojedli, je bil rezultat skoraj enak prejšnjemu tednu. Analiza je pokazala, da je njihovo telo ogljikove hidrate v obeh primerih kurilo podobno.

Je s tem mit o regeneracijskih pripravkih uničen? Hitra hrana seveda ni dobra hrana za regeneracijo telesa. Tako kot ne smemo pretiravati s praški, tablicami in športnimi pijačami. Tako kot pri vadbi, kjer potrebujemo postopnost, je tako pri hrani, kjer je zmernost glavno vodilo in pri obilnosti obroka in pri izbiri živil. Po vadbi je pomembno zaužiti dovolj beljakovin in hidratov, od vas je odvisno s kakšno hrano boste to storili. Mit uničen.