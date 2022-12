Počitek po vadbi ali tistega prostega dne

Če se ukvarjate s fitnesom ali katerokoli drugo redno resno telesno vadbo, obstaja velika verjetnost, da se sprašujete, ali delate dovolj.

Če smo ravno pri fitnesu ... V tem včasih malo posebnem okolju, kjer je oblika prevečkrat pred vsebino, in kjer je več navadno razumljeno kot boljše, se zlahka ujamete v zanko prevelikega števila vadb.

Zagotovo vas vadba vsak dan ne bo naredila nič močnejšega, boljšega ali hitrejšega. Zanemarjanje znakov, ki nam jih pošilja telo, nas lahko drago stane. Včasih bi telo raje spalo, torej počivalo, kot pa se potilo, a se bojite, da se bo napredek pri fitnesu ustavil, ali pa da boste celo nazadovali.

Dobra novica je, da je to vse prej kot res, slaba pa, da skoraj zagotovo tega ne verjamete. Ste kdaj sami od sebe pomislili, kako pogosto bi morali počivati?

Niste. Brez zamere, ampak – toliko energije vlagate v vadbo, postajate močni in zdravi, telo vam lepo služi – ne sprejmete pa najbolj osnovnega priporočila. Počitek je sveta beseda. Počitek je, za razliko od telovadnice, brezplačen. In lahko nadomesti zdravila, ki se vam obetajo, če ne boste počivali.

Čas mirovanja, čas napredka

Zakaj potrebujem dneve počitka? Tudi čas med dvema treningoma je treba razumeti kot napredek. Med samo vadbo obremenite mišično tkivo in ga prisilite, da se prilagodi temu novemu dražljaju. Obdobje, ki si ga vzamete za počitek med dvema vadbama, pa je čas, ko se telo popravi in ​​prilagodi tako, da se bolje odzove na nove dražljaje, ko ga ponovno obremenjujete.

Nekateri ljudje se zelo hitro prilagodijo treningu in lahko napredujejo brez veliko počitka, drugi pa potrebujejo več časa za regeneracijo. Vsak vadeči mora sam najti način, da odkrije, kaj mu ustreza in koliko počitka potrebuje njegovo telo.

Težko je vedeti, kaj telo želi. To še posebej velja, če šele začnete z vadbo, ali ste navajeni, da imate načrt, ki narekuje, kdaj trenirate in počivate in se ga držite ne glede na počutje, ali pa preprosto ne poznate znakov, na katere bi morali biti pozorni.

Kdaj potrebujete dan počitka? Ne, ni vprašanje za milijon dolarjev, razen če niste vrhunski superplačani športnik, ki si je kariero uničil, ker je premalo počival …

Če poslušamo svoje telo, bomo spoznali izjemnega sogovornika.

Znak, da nekaj ni v redu, so boleče mišice. Bolečine v mišicah so nekaj, kar se v fitnesih skoraj spodbuja, čeprav vemo, da bolečine v mišicah izvirajo predvsem iz novih oblik vadbe, tako da je to lahko nekaj, česar niste vajeni, ali povečanje količine ali intenzivnosti običajne vadbe.

Če po vsaki vadbi čutimo dolgotrajno bolečino, kljub temu, da smo spodobno natrenirani, je to res velikansko opozorilo, da potrebujemo več dni počitka

Kaj pa trening z bolečimi mišicami? V ponedeljek smo opravili vadbo za spodnji del telesa in nekaj dni pozneje načrtovali še eno. Toda četrtek se bliža in še vedno se počutite slabo, popolnoma zategnjeni ste. Morda se boste, ker ste tako navajeni, prebili čez bolečino, a bo to sčasoma vplivalo na vaš napredek. Obstaja velika verjetnost, da ne boste najbolje izvedli počepa, če si mišice ne boste popolnoma opomogle, in zaradi pretreniranosti ne boste dosegli želenega napredka

Sočutje do samega sebe

Jaz sem tako utrujen.. Ja, seveda. Utrujeni ste. Obstaja veliko razlogov, da ste iz tedna v teden bolj utrujeni. Krivci so lahko duševni stres ali premajhna oskrba telesa z energijo, pri ženskah menstrualni ciklus (čeprav se včasih zdi, da ga imamo tudi moški, a ne ...) … – in trening lahko vpliva tudi na še dodano stopnjo stopnjo utrujenosti. Če imate izjemno naporen teden, mesec ali celo daljše časovno obdobje, je dodajanje več dni počitka lahko zelo koristno.

Največkrat sploh ne vemo, kako spočiti ali nespočiti smo. Lahko gremo v telovadnico in mislimo, da bo vadba pomagala povečati raven energije, a ugotovimo, da utrujenost ne bo popustila.

Pomembno je, da imamo malo več sočutja do sebe, ko gre za dneve, ko ne moremo narediti toliko kot prej, nič ni narobe, če stopimo v telovadnico in ugotovimo, da to ni naš dan in se spet obrnemo.

Če ste v bolj stresnem in utrujenem stanju, je verjetno, da bo okrevanje tako ali tako ovirano, zato je potencialno pametno zmanjšati intenzivnost vadb.

Spanec je boljši kot žganec, vemo. Ste slabo spali? Ne gre samo za dolgotrajna obdobja in stopnje utrujenosti. Povsem v redu je, da preskočite vadbo, ker prejšnjo noč preprosto niste dobro spali. Spanje je ena glavnih stvari, ki jih lahko storite, da zagotovite boljše okrevanje in pomagate pri procesu prilagajanja. Če ga ne dobite dovolj, ne pomeni le, da boste preveč utrujeni, da bi se lahko dobro odrezali na lokalnem tekmovanju, ampak pomeni tudi, da si telo ne bo pravilno opomoglo od vadbe prejšnjega dne.

Ko boli, je to za rekreativca konec sveta … Poškodovali smo se. Upajmo, da je samoumevno, da ne bi smeli trenirati s poškodbo. A ni vedno tako, žal.

Če imate ponavljajoče se poškodbe, kot so bolečine v kolenu ali bolečine v spodnjem delu hrbta, se te po navadi poslabšajo, ko ne počivate dovolj ali s ene regenerirate.

Na enak način, kot bi si vzeli dopust zaradi hujše poškodbe ali zakasnjene mišične bolečine, je vzeti odmor zaradi kakršnih koli manjših težav prav tako povsem v redu in bo dolgoročno verjetno koristilo.

Se pač zgodi. Maček. Medtem ko nekateri ljudje prisegajo, da bodo izšvicali mačka, je resnic povsem drugačna. Res, res je redu, da ne greš v telovadnico, ko si prejšnjo noč pil. Pravzaprav je za verjetno bolje, da vadbo prestavite na naslednji dan.

Če želite pri svoji vadbi dati prednost učinkovitosti, vam žuriranje ne bo pomagalo. Morda bi vseeno želeli nekaj storiti, da bi svoje telo razgibali, vendar bo stopnja dejavnosti, ki je primerna, odvisna od osebe, vsekakor pa naj bo vadba zelo, zelo nežna..

Alkohol je nekaj, kar mora telo predelati, zato lahko, če trdo delate, da bi razgradili pijačo, dodajanje dodatnega stresa zaradi vadbe povzroči več škode kot koristi.

Nimamo časa, da bi vadili … Zasedenost je povsem upravičen izgovor, da si vzamete dan počitka. Vse je v prioritetah in včasih nam je bližajoči se rok v službi, srečanje s prijateljem, ali malo dodatnega spanca pomembnejše od tega, da porabimo svoj najboljši rezultat.

Šport ni edina stvar na svetu

Večina ljudi nima časa ali želje trenirati šest dni na teden. Predvsem zdaj, po kovidu, je morda vaša prednostna naloga ponoven vstop v normalno družabno življenje, kar pomeni, da se ne boste tako gnali v telovadnici, saj morda ne boste tako dobro okrevali. To je pač življenje – uravnotežiti moramo veliko stvari.

In šport ni edina stvar na svetu.