Pogačarjevo najboljše kolo na svetu

Colnago V3Rs: FOTO: Arhiv proizvajalca/Colnago

Ta kolesa obožujejo resnični ljubitelji kolesarstva, saj v njih vidijo mistiko, čarovnijo. In ko dobiš možnost, da preizkusiš kakšno Colnagovo kolo, je prav tako čarobno. FOTO: Arhiv proizvajalca/Colnago

V kolesarskem svetu velja vprašanje: si za Colnago ali Pinarello? Nobena druga znamka koles ne buri toliko duhov, kot ti dve.Triperesna deteljica je zaščitni Colnagov znak. Znamka, ki zmaguje že od od konca šestdesetih let prejšnjega stoletja naprej. Colnago je znamka, ki je premikala meje razvoja specialk. Nihče drug se ni toliko obremenjeval s prihodnostjo kot ravno, danes 89-letna legenda iz Cambiaga v Italiji.Colnago je v svojem poslovnem življenju dosegel vse, tako trdi še danes, čeprav še vedno vsako jutro pride v delavnico in pisarno. Neutruden je. Od lanskega avgusta pa je dobil nov zagon. Pomladil ga je Slovenec. Pri Colnagu že zdavnaj ne štejejo več profesionalnih zmag. Največ zmag je dosegel z moštvom Mapei. Najbolj prepoznaven pa je postal zato, ker so ga za svojega opremljevalca vzeli kolesarji vzhodnega bloka. Tam je Colnago še danes mit, legenda in vse hkrati, kar opisuje najboljšega. Colnagov letošnji katalog nosi naslov: The best bikes in the worldColnago je bil znan tudi po uroku dirke po Franciji. Ni je pomembnejše dirke, na kateri ne bi slavil, vendar na Touru še ni odpiral zmagovalnega šampanjca. Do lanskega leta, seveda, ko je ta urok strl Tadej Pogačar. Ernesto Colnago je s solzami v očeh, v samo eni noči skupaj s sodelavci sestavil in iz Cambiaga v Pariz dostavil rumeno kolo. Zanimivo, pripravljeno so imeli in belo in belo kolo posuto z rdečimi pikami, ker je pač bilo jasno, da bo Pogačar v razvrstitvi za najboljšega najmlajšega kolesarja prvi in prav tako najboljši v točkovanju gorskih ciljev. Potem se je zgodila sobota, predzadnja etapa, vožnja na čas, in Tadej je osvojil še rumeno majico.