Pol tone čokolade za dobrodelnost

Kaj je aplikacija Gorenjc?

Gorenjc, Gorenjka in Anina zvezdica so v februarju združili moči ter organizirali najslajšo vseslovensko dobrodelno akcijo. Rezultat je težak kar pol tone. Uporabniki aplikacije Gorenjc so pridno slikali račune in v treh tednih zbrali kar 500 kilogramov čokolade Gorenjka za družine v stiski.Dobrodelnost je most upanja. Tega se zavedajo tudi Gorenjka, aplikacija Gorenjc in Anina zvezdica, ki so v februarju organizirali vseslovensko dobrodelno akcijo, pri kateri je nesebično sodelovalo na tisoče posameznikov. S pol tone čokoladnih dobrot, ki so simbol naklonjenosti, a si jih mnoge družine v stiski ne morejo privoščiti niti za najmlajše, so poskrbeli, da bo začetek pomladi za marsikoga mnogo lepši.Ob predaji donacije, pol tone čokolade Gorenjka, je, vodja kategorije čokolade Gorenjka poudarila: »Izredno nas veseli, da smo skupaj dosegli magično številko pol tone čokolade in s tem omogočili sladko razvajanje številnimdružinam v stiski. Zahvala gre vsekakor tudi vsem udeležencem, ki so sodelovali v projektu skupaj z nami in tako postali del najslajše dobrodelne akcije v najlepšem mesecu, mesecu ljubezni. Želimo si, da so tovrstne akcije spodbudijo ljudi k temu, daljubezen in toplina do sočloveka postaneta vsakodnevni navadi. S slastno čokolado Gorenjka pa gre vse še toliko lažje.«, ustanoviteljica dobrodelne organizacije, ki je doslej pomagala že več kot 280.000 socialno ogroženim družinam, je povedala: »Za nami je še ena izjemno uspešna dobrodelna akcija, ki je združila ljudi v duhu ljubezni, sočutja in skrbi za sočloveka. Hvala prav vsem, ki ste se odzvali in v aplikaciji Gorenjc pridno slikali račune. Prav z vsakim izmed njih ste namreč pripomogli, da bomo lahko družinam v stiski s skupnimi močmi podarili kar pol tone čokoladnih dobrot. Verjemite mi, za nešteto otrok in odraslih je čokolada nekaj, kar si praktično nikoli ne morejo privoščiti. Vesela se, da skupaj delamo dobro. Dajati pomeni zares živeti.«Slastne čokolade so že na poti k tistim, ki resnično potrebujejo kanček sladkega veselja in žarek upanja v prihajajoči pomladi. S to akcijo smo še enkrat dokazali, da znamo stopiti skupaj in da nam ni vseeno za ljudi okoli nas. Gorenjci smo dobr’ga srca, anede!Ste se kdaj vprašali, koliko na mesec zapravite za špecerijo, obleke ali bencin? Vsi si želimo pregleda nad porabo ter imamo željo po zmanjšanju odhodkov; vendar imamo preveč računov na različnih mestih, založimo garancije, izgubljamo kartice, ki jih imamo preveč, denar pa na koncu meseca kar izgine.Gorenjc je brezplačna aplikacija za nadzor nad nakupi ter vodenje stroškov gospodinjstva, enostavno shranjevanje računov ter sledenje garancij. Omogoča pregled nad stroški kjer koli, kadar koli, s slikanjem računov pa lahko sodelujete tudi v nagradnih igrah in dobrodelnih akcijah. Prenesi aplikacijo brezplačno tuka j.