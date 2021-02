Juhica za pogret'

Za štiri lačne duše potrebujemo:



Peljemo psa na sprehod in smo mokri in prezebli. Skočimo v trgovino in nas zalije. S kolesom še pridemo nekako do službe, samo rezervne nogavice, hlače in majico potrebujemo. Da o teku skozi gozd ali okoli naselja niti ne govorimo. Kakorkoli obračamo, toplota je postala iskana dobrina. Zato nas bo vroča jabolčna juhica pošteno okrepčala in nam pogrela prezeble ude. Pa še sezona jabolk je in lahko izbiramo med najljubšimi sortami. Moje so kosmači, gambovčki in carjeviči.½ kg domačih jabolk (kosmači, carjeviči, bobovci...)1 liter zelenjavne jušne osnove (ali vrele vode)2 krompirja1 večjo čebulo3 stroke česna1 jedilno žlico masla (ali oljčnega olja)pest svežega zelenja koriandra ali peteršilja1 jedilno žlico limoninega sokasol, poperV loncu na nizkem ognju razstopimo maslo in na njem zlatorumeno prepražimo sesekljano čebulo. Dodamo ji sesekljan česen in ko zadiši, še na manjše kocke narezan krompir. Premešamo in pustimo dušiti minuto, dve, toliko, da vmes očistimo in naribamo jabolka. Skupaj s krompirjem jih dušimo nekaj minut, da spustijo tekočino, nato solimo in zalijemo s prej pripravljeno jušno osnovo ali vrelo vodo.Ko juha zavre, znižamo ogenj in pokrito dušimo približno 20 minut. Proti koncu kapnemo v juho malo limoninega soka in jo spasiramo s paličnim mešalcem. Po vrhu potresemo s sesekljanim zelenjem koriandra ali peteršilja in postrežemo takoj, da nas juha dobro ogreje.