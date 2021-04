Pripravi si sam: energijske športne ploščice

Poletov recept: energijske ploščice. FOTO: Tanja Drinovec

Za športne ploščice potrebujemo (za pekač cca25 x35 cm):

Priprava športnih energijskih ploščic

Sočne zdrave športne kocke, ploščice so se porodile z željo moje hčerke, ki je ravno odhajala na športne priprave in tekmovanja. Zaželela si je nekaj zdravega, hranljivega in dobrega, seveda sladkega za na daljšo pot.Tako je v pečici zadišalo po sadno skutnih ploščicah z dodatkom nekaj malega proteinov, mandljeve moke, medu in korenja. Ploščice vsebujejo izjemno malo sladkorja, nekaj medu k sladkosti pa pripomorejo samo še banana in jabolka.So izjemno sočne in nadvse uporabne še naslednji dan, če vam seveda zdržijo. V pojasnilo o okusnosti naj dodam, da sem od celotne ekipe deklet prejela pozdrav z morja s fotografijo in pohvalo za ploščice.Ploščice bodo tako zdrava pomoč, če se odpravljate na izlet v gore, morda pa tudi pred vašim treningom poskrbijo še za dodatni vnos glikogena in nekaj malega beljakovin. Če pa boste na težki in dolgi tekaški preizkušnji, pa tudi lahko mirne duše planete po njih.4 jajca2 žlici kokosovega sladkorja2 žlici proteinov (jagodni, vanilijevi …)1 skodelica mandljeve moke2 žlici kokosovega olja300 g skute2 žlici meduPecilni prašek, ščep soli1 banana2 naribani jabolki1 naribano korenje2 pesti malinJajca in sladkor penasto stepemo. Dodamo skuto, med, stopljeno kokosovo olje in proteine. Nato dodamo še mandljevo moko, sol, vaniljo in pecilni prašek. Nazadnje v zmes postopoma stresemo še jabolka, korenje, banano in maline. Vse skupaj vlijemo v pomaščen pekač in spečemo pri temperaturi 180 stopinj približno pol ure, da lepo porjavi.Po želji pa seveda kocke lahko še oplemenitite z rozinami, oreščki …