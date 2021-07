Kolesarska solata, ki lahko počaka do cilja

Poletov recept: Kolesarska solata. FOTO: Tanja Drinovec

Za 2-3 osebe (večja skleda solate) potrebujemo:

Priprava kolesarske solate:



V kolesarskem svetu vsem poznane, priljubljene in zelo uporabne so seveda testenine, ki jih kolesarji konzumirajo na vse mogoče načine. Običajne so pred kolesarskimi treningi, saj napolnijo naše glikogenske zaloge, ki so med težkimi treningi prepotrebne in praktično brez njih ne gre.Najbolje je, če jih zaužijemo vsaj 2 uri pred našim treningom, če pa imate na svojem urniku celo težji kolesarski celodnevni podvig pa začnite s polnjenjem zaloge že večer pred tem. Seveda s testeninami.Tokrat bodo za Poletov recept nastopile v hladni poletni in nadvse okusni solati v družbi beljakovinskega piščanca in zelenjave, ki bodo poskrbeli za uravnoteženost obroka.Solato si lahko pripravite kadarkoli, ta pa vam bo v hladilniku pri roki takoj, ko jo boste rabili.Olje300 g testenin300 g piščančjih prsiPol manjše čebule1 na žaru popečena bučka3 trdo kuhana jajca2 pesti feta ali kozjega sira1 zelena paprikaStrok sesekljanega česnaParadižnikDrobnjakSol, poper2 žlici majoneze2 žlici kisle smetaneŽlica gorčiceOlje, kisSkuhamo testenine po navodilu in jih ohladimo. Piščanca razrežemo na koščke, popečemo na vročem olju in prav tako ohladimo. Čebulo, česen, drobnjak sesekljamo, očistimo in narežemo ostalo zelenjavo in sir. Vse sestavine stresemo v posodo, začinimo s soljo, poprom, kisom in oljem. Primešamo še gorčico, majonezo in kislo smetano po okusu. Vse dobro premešamo in za nekaj časa pustimo v hladilniku, da se sestavine prepojijo in ohladijo.