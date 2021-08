Za 2 osebi potrebujemo:

Poletov recept: Paradižniki po italijansko. FOTO: Tanja Drinovec

Na naših vrtovih počasi in sramežljivo pričenjajo dobivati rdečico slastni domači paradižniki. Po sezoni, ko jih moramo kupovati v trgovini je doma pridelan sadež božansko razodetje.Pravi paradiž, bi lahko rekli. V resnici šele lahko začutimo njihov pravi okus, vonj in sladkobo v pravem pomenu. Za povrhu pa je zelo zdravo živilo. Nekoč na listi rakotvornih rastlin, danes velja za zelo zdravo z vitamini A in C, minerali (kalcij, železo, magnezij) in veliko vode bogato osvežilno sadje, ki pa ga običajno jemo in uporabljamo kot zelenjavo.Današnje paradižnike bomo začinili in oplemenitili z obilo prav tako zdravega peteršilja. Da bo stvar popolna pa dodali še česen, parmezan in nekaj krušnih drobtinic.Čudovit zelenjavni obrok, ki ima svoje korenine v Italiji je primeren za lahko, zdravo in okusno večerjo.3-4 srednje velike paradižnikeVečji šop peteršiljaNekaj žlic drobtinNekaj žlic parmezanaOlivno olje2 -3 stroke česnaSol, poperParadižnike operemo, zrežemo na polovice in očistimo seme. Položimo jih na papirnato brisačo in pustimo nekaj časa, da se osušijo. Med tem sesekljamo peteršilj in česen, dodamo nekaj olja, nariban parmezan, sol, poper in nekaj drobtin. Dobiti moramo suho zmes. Z žlico jo napolnimo na paradižnikove polovičke, ki jih zložimo v pomaščen pekač in po želji še malo potresemo s parmezanom in pokapljamo z nekaj kapljicami olja.Pečemo v pečici pri temperaturi 180 stopinj 20 do 25 minut, da polnilo dobi zlato hrustljavo skorjico.