Poletov recept: Juha, zeleni trio z jajčno parmezanovim kruhom. FOTO: Tanja Drinovec

Za 4 osebe te enostavne juhe potrebujemo:

Priprava juhe zeleni trio z jajčno parmezanovim kruhom:

Pretekli konec tedna sem preživela v kolesarski mini družbi. Ture so bile večinoma celodnevne. Neverjetno, kako je bilo vse, kar sem si po končani vožnji vedno znova vsak dan zaželela, je bilo le še tople in okusne juhe.In kako je bila vsakič znova dobra, četudi v resnici morda niti ni bila tako dobra, običajna hitra juha. Okusnost in sreča ob okušanju le te je bila pogojena z utrujenostjo, deloma lakoto, v največji meri pa domnevam z izgubo soli in tekočine.Danes vam tako tudi jaz ponujam na pokušino mojo priljubljeno (tudi od mojih otrok) domačo juho iz meni treh najbližnjih in eni najpogosteje uporabljanih zelenjav: pora, cvetače in kolerabe.Juha je resnično enostavna, hitra za pripravo, sladkaste zelenjave pa nam pričarajo posebno srečo v ustih. Če pa jo pripravimo vsaj nekaj ur, preden jo serviramo, bo njen okus še boljši, slajši in intenzivnejši.S popečenim kruhom bo obrok že kar konkreten, nasiten in hranljiv.Olje1 velik por1 srednje velika cvetača2 mladi kolerabi2 žlici mokeSol, poper1-2 krompirja (po želji)PeteršiljNekaj žlic kisle smetane3 rezine starega kruha2 žlici parmezana2 jajciNa olju popečemo očiščen in na trakove zrezan por. Posujemo ga z moko in še malo popražimo. Zalijemo z vodo (pribl. enim litrom). Dodamo oprane koščke cvetače in na kocke narezano kolerabo in krompir (po želji). Solimo, popramo in vse skupaj kuhamo približno dvajset minut. Nazadnje vmešamo še kislo smetano in sesekljan peteršilj.Rezine kruha zrežemo na kocke in jih namočimo v razžvrkljanih jajcih, ki smo jima dodali sol in parmezan. Kocke hrustljavo popečemo v ponvi na olju.Juho s kockami toplo še serviramo. Zdrav in dober tek vam želim.