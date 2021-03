Recept za vroči vege čili

Sestavine za vege čili

Priprava vročega vege čilija



Ko sem razmišljala, kaj naj bo tema tokratne fit kuharije, sem pregledovala kuhinjske omarice. »Pa kako lahko imam tako veliko hrane, a vedno občutek, da nimam pravzaprav nič za pripravo jedi?« Nekako enak občutek, ko ženske pogledamo v prepolno omaro oblačil in pomislimo, da nimamo nič za obleči. Zato sem prebrskala po omaricah in hladilniku in pripravila nekaj za »na kup«.Potrebujemo:• 150 g fižola (lahko ga sami namočimo ali ga kupimo že v konzervi)• 2 srednje veliki zeleni papriki• 2 čilija• 4 paradižnike• olivno olje• 2 čebuli• čili v prahu in kajenski poper• kečap• paradižnikovo pasto• zelenjavno jušno osnovo• koruzo iz konzerve• kumino v prahu1. Fižol čez noč namočimo v vodi, nato ga odcedimo in skuhamo v osoljeni vodi. Lahko uporabimo tudi fižol iz konzerve. Kuhamo približno 45 minut.2. Prepražimo čebulo, dodamo ji čili v prahu. Papriko, paradižnik in čilije sesekljamo na majhne kocke in dodamo čebuli, poleg vmešamo še nekaj žlic kečapa, paradižnikovo pasto in kozarec jušne osnove.3. Ko zavre, dodamo kuhan fižol in koruzo. Pokrito kuhamo na srednjem ognju.4. Še trik: vemo, da fižol napenja. Proti napenjanju pomaga kumina v prahu, ki jo dodamo vsem jedem s fižolom, recimo pasulju, prebrancu, pašta fižolu in seveda čiliju.