Polonca Sladič letošnja prejemnica Bloudkove nagrade

Polonca Sladič, Ljubljana, rojena 14. novembra 1969 Za Življenjsko Delo v Športu

Predstavljamo letošnje Bloudkove nagrajence. Na odbor za podelitev letošnjih nagrad in priznanj je letos prispelo kar 88 vlog za 71 nominirancev. Za nagrade je bilo podanih 46 predlogov, za plakete pa 27. To je največ v zadnjih letih in skoraj še enkrat več kot na primer leta 2014.Predlagatelja: Zveza za šport invalidov Slovenije – Paralimpijski komite, Strelska zveza Slovenije.se je strelstvu zapisala pred več kot 40 leti. Kot 11-letnica je začela v šolskem strelskem krožku in se s trdim delom prebila v državno reprezentanco in do dveh naslovov državne prvakinje. V svojem društvu je takoj po polnoletnosti začela trenirati mlajše kategorije.Leta 1995 je zaradi težav s hrbtenico končala tekmovalno kariero, vendar se je z enako strastjo in odgovornostjo posvetila trenerskemu in organizacijskemu delu. Največ sledi je Polonca zagotovo pustila na področju parastrelstva, saj so v zadnjih 25 letih parastrelci pod njenim trenerskim vodstvom osvojili 32 medalj na uradnih tekmovanjih, od tega kar 7 paralimpijskih. V okviru Strelske zveze Slovenije trenira tudi odlični reprezentantkiin. S svojim požrtvovalnim delom in neprecenljivim znanjem je zagotovo zgled večini trenerjev, športnikom, predvsem pa daje neizbrisen pečat slovenskemu športu.