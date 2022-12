Popularni canicross - tek s psom

Canicross je šport, v katerem sodelujeta pes in njegov lastnik, teče se večinoma izven asfaltiranih cest. Pes ima poseben tekaški povodec, ki je privezan tudi okoli pasu tekača.

Vaš pes teče pred vami in vas vleče do cilja.

Na poti lastnik ukazuje psu, naj zavije levo in desno, pospeši in upočasni. Canicross je izjemna vadba za vas in vašega psa, ki krepi vajino vez in vas kot tekača uveljavlja kot alfo tropa.

Po vsakem skupnem treningu boste ugotovili, da je vaš pes veliko bolj utrujen, v primerjavi z navadnim sprehodom. Seveda pa tudi vi morate biti v dobri formi. Canicross je v Veliki Britaniji in na Irskem že postal izjemno priljubljen šport za rekreativce.

Na voljo so rekreativni dogodki, zanimive trase in še bolj drzni dogodki, kot sta evropsko ali svetovno prvenstvo. Če želite biti aktivni s svojim štirinožnim prijateljem, je canicross popoln šport za oba. Oprsnica oziroma povodec, trak za tekača vodnika in par copat je vse, kar potrebujete za tek s psom.

Komu je namenjen canicross?

S canicrossom se lahko ukvarja vsak, tako izkušeni tekači kot tisti, ki so se do zdaj s psom samo sprehajali. Tek s psom je lahko največja motivacija za začetek ukvarjanja s športno rekreacijo.

Kakšen pes je primeren za canicross?

Canicross je odlična zabava za vse pse, tako za majhne kot tudi za velike. Seveda imajo nekateri psi večjo željo po vlečenju na povodcu in teku kot drugi. Predvsem je zelo pomembno, da se športa lotimo z zdravo mero razuma. Pes mora biti fizično dobro razvit, zato je priporočljivo, da se s canicrossom začnemo ukvarjati, ko pes dopolni eno leto. Če imamo večjo pasmo, je boljše počakati še malo dlje, do približno 18 mesecev ali več.

Povodec za tek s psom

Lahko tečemo tudi z navadnim povodcem, vendar bo veliko bolj varno in lažje, če izberemo povodec, ki je namenjen prav za vleko. Elastični povodci nam pomagajo absorbirati šok. Če pride do nenadnega sunka, je elastični povodec odličen za veje udobje in varnost psa ter seveda lastnika.

Poseben povodec za canicross. FOTO: Arhiv proizvajalca

Predolg povodec je lahko v napoto pri teku, ker je preveč popuščen, poleg tega pri predolgem povodcu nimamo dovolj dobrega nadzora nad psom. Prekratek povodec pa psu ne dopušča možnosti, da teče na varni razdalji in zato nas lahko ovira. Idealna dolžina povodca za canicross je približno 2 metra, ko je polno raztegnjen. Daljši povodci so bolj primerni za bikejoring, tek s kolesom.

Pas za vodnika tekača

Obstaja tudi prav poseben pas za tekača vodnika. Z uporabo posebnega pasu za vleko zmanjšamo pritisk na hrbtenico, kar naredi tek veliko bolj varen.