Postati boljši: kaj nas je naučil Mohammed Ali

Slikanje (imagiranje) in predstavljanje (vizualizacija)

Slikanje (imaginacija)

Ali je vse presegel tako, da je nasprotnikom dovolil, da premagajo sami sebe. FOTO: Shutterstock

Uporaba samo ustvarjenih posnetkov za izboljšanje učinkovitosti

Tokratni zapis je med najpomembnejšimi laičnimi zapisi za razumevanje notranjih moči, s katerimi v športu lahko dosežemo več. Veščine, ki se jih lahko naučite, bodo globoko v središču vašega nastopa. Pred uporabo svetujemo pogovor s športnim psihologom - kar nekaj jih je pri nas in dobri so.Skoraj vsak profesionalni ali vrhunski športnik za izboljšanje zmogljivosti uporablja imagiranje (slikanje-posnetke) in predstavljanje (vizualizacijo) v takšni ali drugačni obliki; isto lahko velja za resne ljubiteljske športnike, ki želijo doseči več. Številni trenerji že dolgo razumejo moč teh vaj. Z njim lahko izkoristimo ves svoj potencial. Če vemo, kako pravilno uporabljati te vaje, bo to močno vplivalo na našo uspešnost.Nekateri trenerji in športni psihologi, pa tudi nekateri znani avtorji, obravnavajo imagiranje (slikanje-posnetke) in vizualizacijo (predstavljanje) kot isto vajo.Nismo strokovnjaki za to področje, le opisovalci, a poznavalci so zapisali, da gre že v osnovi za dve različni stvari. Podoba, slika, posnetek - to je globoko podzavestna izkušnja. Predstavljanje (vizualizacija) - ta poteka na bolj zavestni ravni.Dober opis smo dobili na spletni strani studentski.net; Imaginacija je več kot samo vizualizacija, čeprav je vid po navadi najmočnejši element predstavljanja. Imaginacija je izkušnja, ki je podobna pravi čutni izkušnji, toda nastane brez običajnega zunanjega dražljaja. Dejansko ne čutiš vetra, vode, tal pod nogami itd. Ne slišiš glasov, trenerja, navijačev, ne vidiš sotekmovalcev, ampak vse to občutiš v svojih mislih. Vsi ti občutki so produkt tvojega spomina, ki jih začutiš v sebi takrat, kadar se nečesa zelo živo spominjaš ali rekonstruiraš iz katerega od preteklih dogodkovVizualizacija: v mislih narišemo sliko. Je močno orodje, kadar si nekaj želimo predstavljati in jo uporabljamo takrat, kadar se želimo na nekaj zelo dobro osredotočiti.Zagotovo pa razumevanje razlike med obojim in razumevanje uporabe slik in vizualizacije lahko pripomore k doseganju in ohranjanju visoke ravni uspeha in dosežkov. Tokrat bomo pisali o slikanju (imaginaciji). Naslednjič pa o predstavljanju (vizualizaciji).Slikanje za ustvarjanje ali poustvarjanje rezultata, ki ga nameravamo doseči, vključuje uporabo našega uma. Ko nam uspe to pravilno doseči na podzavestni ravni, takrat lahko naše telo in um živita to izkušnjo. Električna aktivnost mišic odraža dejansko zmogljivost. Naše čustveno stanje je v podobah, ki jih ustvarjamo, trdno zakoreninjeno.V naši podzavesti skoraj ni razlike med slikanjem izkušnje in dejansko izkušnjo. Popolnoma smo zatopljeni v to, da si v mislih ogledamo, občutimo, vonjamo in celo okušamo dejavnost, ki smo si jo naslikali.Resnična moč slik je ključ, da odpremo svoj polni potencial. Ko bomo na podzavestni ravni videli in bili oseba, kakršna smo pač sposobni postati, bomo postali ta oseba. Iz stanja želje, da bi nekaj bili, se lahko premaknemo v stanje, da to smo.Nič novega, gre za starodavno zasnovo, v nekaterih filozofijah je bilo to opisano kot stanje bivanja. Eon: moč, ki obstaja od večnosti; emanacija ali faza vrhovnega božanstva. Emanacija v idealističnih filozofijah pomeni izhajanje vsega bivajočega iz najvišjega izvora, najpopolnejšega bitja.Pa da ne zapletamo preveč ali da se izgubljamo v zgodovini filozofije ... Notranji posnetki so torej že od nekdaj najučinkovitejši. Predstavljajmo si, kako dejansko nekaj dosežemo (iz svojega uma), namesto da bi vase gledali od zunaj.Še en način je, kako to pogledati n to. Ob predpostavki, da smo visoko zmogljiv športnik, smo kot visoko zmogljiv prešli iz stanja, ko želimo biti visoko zmogljiv, v stanje visoko uspešnega. Morda smo že v otroštvu podzavestno začeli postajati zelo uspešni, čeprav tega takrat morda še nismo popolnoma spoznali.Morda se nam je to, da smo zelo uspešni, posvetilo na zavestni ravni šele takrat, ko smo zmagali na za nas pomembnih tekmovanjih. Kakorkoli že, globoko v sebi smo vedeli, da imamo v sebi vse, kar potrebujemo za zmago..Bili smo v stanju, da smo postali to, kar smo vedeli v sebi. V tem trenutku smo zelo uspešni. Zdaj, ko smo zelo uspešni, bomo morda želeli postati prvak - zvezdnik - ali to ostati. Želimo doseči svoj potencial ali v njem ostati v celoti. Lahko se naučimo narediti preskok iz želje, da bi postali, v to, da to smo..Prvaki so narejeni od znotraj navzven. Da bi razumeli moč posnetkov in vizualizacije, uporabimo primer enega največjih športnikov vseh časov. Bil je mojster slik in vizualizacije. Sebe ni videl samo kot največjega vseh časov, to je živel še preden je to postal. Intuitivno je razumel moč stanja, da je največji boksar vseh časov na najglobljih nivojih, še preden je to postal. Torej, bil je veliko dlje od zgolj razmišljanja ali želje.Njegov pogled je bil jasen. Svojo vizijo je delil z vsemi, ki bi ga poslušali, od samega začetka, in ni nikoli omahoval. Vsem je dal vedeti, še posebej svojim nasprotnikom: Največji sem! To je dober primer preskoka od želje, da bi le bil. Ni hotel le biti največji, v vsem svojem bitju se je že videl kot največji.Ustvaril je lahko resničnost, ki si jo je zamislil. Izguba dvoboja kasneje v karieri mu ničesar ni odvzela. To pa zato, ker je vedel in tisti okoli njega so intuitivno vedeli, da je njegova veličina vezana na nekaj globljega v njem samem. Zmaga ni bila njegov prvi cilj, bila je rezultat tega, da je bil največji.Izjemen je tudi način, kako je lahko uporabil moč svojega uma in z njo vplival na stanje svojega nasprotnika. Športniki pogosto poskušajo drug drugega psihirati.je vse presegel tako, da je nasprotnikom dovolil, da premagajo sami sebe. Pomagal jim je ustvariti notranjo čustveno podobo, da bodo proti njemu izgubili. Samo oglejte si njegove stare filme o borbah in kaj je počel pred bojem.No, da ne bo dvoma. Ko je ob tem žalil in poniževal nasprotnike, je bil daleč od tega, da bi si lahko rekel največji. Tisto ni imelo zveze s športom in Ali je kasneje to tudi obžaloval.V večini svoje kariere je zmagal, še preden je sploh prišel v ring, nasprotniki pa so izgubili, preden je padel prvi udarec. Cilji njegovih nasprotnikov so bili vezani predvsem na dve stvari: željo, da bi premagali, in v nasprotno, na željo, da z njim ne bi izgubili. To jim je preprečilo, da bi, tako kot on, vstopili v stanje znotraj sebe, v katerem so v sebi že vedeli, da so boljši in da lahko zmagajo.Kot smo že omenili, slikanje poteka na globlji ravni kot vizualizacija. Bolj globoko sproščeni kot si dovolimo postati, bolj živahni so posnetki, ki se vrtijo v vas. Opravimo sprostitveno vadbo, ki naj traja 30 minut ali več. Zamislimo si slike svoje uspešnosti. Zgradimo sliko, zgradimo prizor, naredimo ga velikega, postavimo ga tik predse, vanj vnesimo vsa svoja čutila; okus, dotik, vonj, sluh in vid.Ko je vse jasno, vnesimo sliko in v polnosti postanimo njen del. Zavedajmo se, kako se počutimo, mi in ​​naše mišice, kakšna je raven energije, okolica, drugi udeleženci, zvoki, vonji, temperatura, svetloba. Medtem ko smo globoko sproščeni, izkoristimo ta čas, da bo postal še bolj resničen tako, da opazimo malenkosti, ki jih od začetka nismo. Opazujmo vse, v vsej polnosti.Pred nami sta dve poti: lahko vstopimo neposredno v svoj nastop, preučimo različne vidike nastopa, to storimo do najmanjše podrobnosti in gledamo, kako nam uspe.Lahko pa opravimo vse, kar je potrebno za nastop, opazimo vse, kar se dogaja okoli nas, in nato vstopimo v svoj nastop. Izvajamo lahko celotno športno dejavnost ali le njen del, to je pač naša izbira.Začeli bomo razvijati notranji občutek za čas. Ko se seansa bliža koncu, si počasi dovolimo, da se spet premaknemo v polno zavedanje, se prebudimo. Ko končujemo, se samemu sebi malo pohvalimo. Svoji notranjosti damo vedeti, da lahko uspemo na kateri koli ravni, ki jo izberemo. Povejmo si, da smo sposobni, da si uspeh zaslužimo in da smo ga vredni.Lahko se dvignemo na nove, višje ravni zmogljivosti. Vedno verjemimo vase!Ko smo v globokih stanjih, kot jih opisujemo, je naša podzavest odprta za predloge. Na tej ravni, zunaj običajnega ega, spoznamo svoje resnično zaupanje. Takrat z nami spregovori naš pravi namen. Če imamo na poti do uspešnosti postavljene kakšne blokade, bomo morda ugotovili, da se te vsiljujejo zaradi vplivov, ki jih lahko spremenimo.Končno poveljujemo svojemu življenju!Veste, tudi občutkov tega zahtevnega časa, v katerem živino, se lahko tako lotimo!***Zapisano je večinoma smiselno povzeto po opisu tehnik MindSpa.