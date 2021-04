Za hujšanje si postavite realen cilj

Načrt, strategija in organizacija za drugačno življenje

Kitajski pregovor pravi, da je vsaka pot dobra, če ni cilja. FOTO: Shutterstock

Pametni pišejo dnevnik o sebi

Marsikateri od vas že ima fitnes karto, novo športno opremo ali nekaj obiskov na skupinski vadbi in pretečenih metrov. Toda nekje med potjo ste odnehali, zakaj? Ne obupajte, ugriznite v izziv in se odločite zase!Kitajski pregovor pravi, da je vsaka pot dobra, če ni cilja. Ampak vi imate cilj, odločili ste se za pot življenjske in osebnostne spremembe. Starega življenja je konec, začenja se nekaj novega, nekaj lepega. Vsako potovanje se vedno začne s prvim korakom, zato začnimo pri osnovnih stvareh.Vsako podjetje ima kratkoročni in dolgoročni plan, država že od nekdaj vse načrtuje, vi pa se kot hudič križa izogibate prihodnosti. Vaši prihodnosti. Če posedujete v življenju kaj, je to vaše življenje in čas, ki vam je odmerjen. Vzemite list papirja ali pa si odprite prazen wordov dokument na vašem računalniku. Če ste skromni si zapišite dve številki – vaše trenutne in vaše idealne kilograme.Tisti bolj ambiciozni in z bolj izdelanimi cilji si lahko napišite še druge cilje, na primer preteči maraton, osvojiti slovensko transverzalo, dvigniti 120 kg na benchu, imeti delež maščobe okoli 10 odstotkov (takrat so vidni t.i. six packi) ali pa obleči kavbojke izpred nekaj let. Sanjati je dovoljeno, toda bodimo realni. Zelo verjetno je, da poznate svoje telo, svoje meje in sposobnosti. Prav tako veste česa ne marate in v čem uživate. Ampak če hočete resnične spremembe, nekaj spremeniti in delati na sebi, boste morali iti iz cone kratkotrajnega udobja zavoljo dolgoročne uresničitve vaših želja.Ne glede na to kakšen bioritem imate, službene ali študijske obveznosti, se vedno v dnevu najde čas. Vzemite si na dan najmanj pol ure za začetek, za premišljevanje in analizo. Prvo, kar boste storili je, da list z vašimi cilji obesite na vidno mesto, kjer ga boste vsakodnevno večkrat gledali. Na tak način deluje tudi oglaševanje. Trka na vašo podzavest in ustvarja želje, ki jih nikoli niste imeli (sugestija in subliminalna sporočila). Naslednja stvar, ki vam jo priporočam, je, da si zamislite katera telesna aktivnost vam je najbolj všeč in bi se ji z veseljem predajali nekaj ur tedensko.Če nikoli niste marali telovadbe ali gibanja, se začnite sprehajati. Sprehod v naravi ali po mestnih ulicah dela čudeže za dušo. Prav tako vam svetujem, da si pišete dnevnik, za začetek kaj delate čez dan in kaj pojeste. Bodite iskreni, brez laži. Čisto enostavno. Če boste spremljali sebe vsakodnevno, boste kmalu spoznali kje so vaše napakice in kje so možnosti za izboljšave. Hujšanje je proces, zato počasi in z glavo. V naslednjem prispevku bomo spregovorili o motivaciji. Srečno!