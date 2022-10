Kamnik, mesto z največ pivovarnami na prebivalca na svetu, je pridobilo znak Slovenske turistične organizacije - Slovenia Unique Experience.

Gre za butični 5-zvezdični produkt Pot piva in svobode, ki temelji na bogati ponudbi sodobne kulinarike Kamnika.

V mestu najdemo štiri uspešne slovenske mikro pivovarne in veliko izjemnih ponudnikov sodobne ulične prehrane. Livija Kovač Kostantinovič nam je na kratko opisala, za kaj pravzaprav gre, za kakšno rekreacijo nas je najbolj zanimalo.

Doživetje povezuje degustacije s športnimi aktivnostmi v izjemni predalpski naravi ter s tematskim vodenjem in animacijami.

Pot piva in svobode je športno-kulinarična sprehajalna pot med pivovarji Kamnika. Kamnik je zaradi odlične vode, ki ne potrebuje veliko obdelave, v zadnjem desetletju doživel pravi razcvet pivovarstva, čeprav pivovarska tradicija tu sega že v 19. stoletje.

Takrat naj bi po lokalnem mitu v zaledju Kamnika nastalo tudi Pivo svobode, ki je navdihovalo vse velike ume svojega časa. Obiskovalci ob odlični hrani okusijo pivo vseh kamniških pivovarn ter mitično Pivo svobode, ki so ga organizatorji Pot piva Slovenija poustvarili izključno za doživetje.

Vrhunec degustacij je obisk največje kamniške pivovarne, ki je ena najuspešnejših mikro pivovarn v Sloveniji. Obiskovalci spoznajo pivovarja, ki jim predstavi izdelavo piva in delo v pivovarni. Vodeno doživetje obiskovalce sprehodi po izjemni predalpski pokrajini med zgodbe o pivu in svobodi na poučen in hkrati zabaven način. Vse si lahko preberete in ogledate na lični spletni strani beerway.si.

Več o izletu po poteh piva in svobode

Paket za športne pivce je paket za tiste, ki se jim ob športu in pivu čas ustavi.

Izlet je sestavljen iz dveh dni.

1. dan

Prvi dan se sprehodimo po Poti piva in svobode in obiščemo tri pivovarne. Krožni sprehod je slikovit, poln lokalnih zgodb in legend ter začinjen z zabavnimi pivsko-športnimi animacijami. Pohod v skupni dolžini manj kot treh ur je lahek in primeren za vsakogar, ki ga hoja veseli. Več kot degustiramo, krajše postanejo razdalje. Da pot ni predolga, poskrbijo štirje postanki, kjer okušamo pivo štirih kamniških pivovarjev s pivskimi prigrizki. Spoznamo in obiščemo kar tri pivovarje, ki se nahajajo na peš razdalji eden od drugega, in si ogledamo njihove pivovarne. Četrtega pivovarja okusimo ob pitju Piva svobode.

2. dan

Ko smo že spoznali zgodbo Piva svobode, gremo k njegovemu izviru. Za odgovorno degustiranje najprej z e-kolesi osvojimo Menino planino in si privoščimo kosilo. Ob povratku odložimo kolesa pri sosedu malega samooskrbnega pivovarja pod Menino, ki je za nas izdelal Pivo svobode. Ogledamo si njegov nasad hmelja, spoznamo hmeljarjenje in sušenje hmelja ter pivovarske postopke. Degustiramo še ostala piva.

Izlet je na voljo za zaključene skupine in ga na povpraševanje organizirajo katerikoli dneve v tednu. Cena je odvisna od števila udeležencev – več vas bo, bolj bo veselo. Možna je tudi organizacija prevoza in nočitve.

Posebnosti izleta

Dvodnevni športno-kulinarični izlet, degustacija piv 4 pivovarjev, spoznavanje 4 pivovarjev in vodeni ogledi pivovarn, okušanje Piva svobode in pivskih prigrizkov, 3 ure lahke hoje po urejenih sprehajalnih poteh med pivovarji, 2 uri lahkega kolesarjenja z e-kolesi na Menino planino in nazaj, vodeno in animirano doživetje z zgodbami Kamnika in svobode, izlet na povpraševanje.