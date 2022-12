Prednosti vadbe ponoči

Jutranji obisk telovadnice ima zagotovo svoje prednosti, vendar lahko nočna vadba ponudi prav toliko ugodnosti, če ustreza vašemu urniku. Nočna vadba zagotovo ni za vsakogar, a prav to je pri fitnesu tako posebnega – nič ni enolično za vse.

Dobro je vedeti, da vadba ponoči ne uniči spanca. Nasvet, da se izogibate nočnim vadbam, izhaja iz dejstva, da vadba zviša telesno temperaturo, poviša srčni utrip in spodbudi telo k sproščanju spodbujevalnih hormonov, kot sta epinefrin (adrenalin) in kortizol.

Te spremembe se sicer res pojavijo, ko telovadite, je zelo malo dokazov, da lahko preprečijo dober nočni počitek. Raziskave kažejo, da vadba pozno ponoči skoraj ne vpliva na vašo kakovost ali trajanje spanja in za nekatere ljudi lahko nočno potenje dejansko izboljša oboje. Poleg tega nekatere vrste vadbe, kot sta nežna joga in raztezanje, kot tudi aerobna vadba v stanju dinamičnega ravnovesja – znano je, da ljudem pomagajo hitreje zaspati in bolje spati vso noč.

Poleg očitnih prednosti vadbe – uravnavanje telesne teže, moč, vzdržljivost, zmanjšano tveganje za nastanek bolezni in še veliko več – imajo lahko nočne vadbe svojo edinstveno zbirko prednosti.

Izkazalo se je, da vam lahko vadba v večernih urah dejansko pomaga hitreje teči, dvigniti večjo težo ali izboljšati vašo vzdržljivost bolj kot jutranja vadba. Teorija za tem pojavom je, da vaše telo zgodaj zjutraj ni tako pripravljeno ali pripravljeno na vadbo, kot je morda zvečer. Raziskava je pokazala, da bodo ljudje, ki telovadijo zvečer, vadili do 20 odstotkov težje kot ljudje, ki telovadijo zjutraj.

Druga študija je pokazal, da je skupina večernih telovadcev izboljšala svojo delovno zmogljivost bolj kot skupina jutranjih telovadcev na koncu pettedenskega intenzivnega cikla vadbe. Pregled tudi razkriva, da moč prijema, konična moč in druge mere moči so bile pri aktivnih moških višje v večernih urah kot zjutraj.

Manj poškodb? Da!

Dobra novica je, da zmanjšamo tveganje za poškodbe. No, dokazi so omejeni, nekatere raziskave kažejo, da se tveganje za poškodbe med vadbo zmanjša, če telovadite popoldne ali zvečer. Zgodaj zjutraj morda še niste tako pozorni, kar lahko poveča vaše nevarnost spotikanja ali padca, padca opreme ali drugih napak.

Obstajajo tudi fiziološki razlogi, da se med jutranjo vadbo lahko poškodujete, na primer:

• Telesna temperatura je zjutraj nižja in traja dlje, da se pripravite na vadbo

• Mišice in sklepi so otrdeli zaradi spanja

• Morda imate malo goriva, če niste pojedli obilne večerje ali jutranjega prigrizka

• Vaš cirkadiani ritem se morda ne bo dobro uskladil z jutranjo vadbo, kar vas lahko na več načinov zmoti

Vadba je lahko koristno orodje za lajšanje stresa ne glede na to, v katerem času dneva jo izvajate, vendar je lahko vadba ponoči še posebej koristna. Obisk telovadnice v večernih urah daje priložnost, da se odklopite, potem ko preživite ure in ure med odgovarjanjem na e-poštna sporočila, begate od sestanka do sestanka, izpolnjujete družinske obveznosti in gledate v telefon.

Nočna vadba vam lahko povzroči naval endorfinov – tistih kemikalij za dobro počutje, kot sta dopamin in oksitocin – tik preden greste spat. To je lahko koristno za ljudi, ki se težko otresejo dnevnih skrbi in se ponoči umirijo.

Poleg tega je znano, da vadba naredi ljudi bolj odporne na prihodnji stres, zato bi lahko navada vadbe ponoči poskrbela za boljša jutra.