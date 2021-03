Predstavitev 52 sijajnih tekaških copat, 2.del

Nevtralci in supinatorji, 2. del

ASICS GEL NIMBUS 23 TOKYO

Asics Gel Nimbus 23 Tokyo, moški. FOTO: Dejan Javornik

Asics Gel Nimbus 23 Tokyo, ženski. FOTO: Dejan Javornik

ASICS NOVABLAST TOKYO

Asics Novablast Tokyo, moški. FOTO: Dejan Javornik

Asics Novablast Tokyo, ženski. FOTO: Dejan Javornik



SALOMON SONIC 4 BALANCE

Salomon Sonic 4 Balance, moški. FOTO: Dejan Javornik

Salomon Sonic 4 Balance, ženski. FOTO: Dejan Javornik

SALOMON PREDICT 2

Salomon Predict 2, moški. FOTO: Dejan Javornik

Salomon Predict 2, ženski. FOTO: Dejan Javornik

BROOKS GLYCERIN 19

Brooks Glycerin 19, moški. FOTO: Dejan Javornik

Brooks Glycerin 19, ženski. FOTO: Dejan Javornik

BROOKS GHOST 13

Brooks Ghost 13, moški. FOTO: Dejan Javornik

Brooks Ghost 13, ženski. FOTO: Dejan Javornik

JOMA STORM VIPER

Joma Storm Viper, moški. FOTO: Dejan Javornik

Joma Storm Viper, ženski. FOTO: Dejan Javornik

HOKA M RINCON 2

Hoka M Rincon 2, moški. FOTO: Dejan Javornik

Hoka M Rincon 2, ženski. FOTO: Dejan Javornik



ADIDAS ULTRA BOOST 21

Adidas Ultra Boost 21, moški. FOTO: Dejan Javornik

Letošnji Poletov spomladanski test je prinesel izbor več kot pol stotnije modelov; treba je zapisati, da je to v več deset let dolgi zgodovini naših preizkusov eden najkakovostnejših naborov.Morda kdo poreče, to se to zaradi napredka tehnologije sliši čudno, zato pojasnilo: vedno smo copate primerjali med seboj in pa seveda s prejšnjo generacijo in si tako ostrili občutke in, upamo, širili znanje o tekaški obutvi.Tudi tokrat smo v vseh parih pretekli različne podlage in bili še prav posebej pozorni na to, čemu je kateri izmed modelov namenjen po besedah izdelovalcev in ali je res tako.Obutev je – dobra. Mnogo je tudi odlične.Dobra novica za tale čas in dobro napotilo, da ponovno stečemo.Seveda pa vam svetujemo, da copate kupujete tam, kjer vam znajo svetovati ljudje, ki se na tek spoznajo. Kupovanje po spletu je seveda mikavno, vendar pa ob tem ni edina težava, da nam morda številka ne bo ustrezala, pač pa tudi, da v resnici ne vemo, kaj naročamo.Bolje je oditi v specializirano trgovino in se pustiti podučiti od poznavalcev. Ob tem naj le dodamo, da so interni testi velikih trgovin lahko le dobri prodajni katalogi, v najboljšem primeru predstavitev, manj pa kakovostno napotilo.Moški ŽenskiModel GEL-NIMBUS nudi izjemno udobje in skrbi za odlično blaženje, zato je primeren za dolge teke. Posebno kolekcijo Tokyo zaznamujejo živahni barvni odtenki vzhajajočega sonca (Sunrise Red), povezani z japonsko prestolnico Tokio. Odsevni elementi skrbijo za boljšo vidnost in s tem varnost v temnejšem delu dneva. Udobje in zračnost nam zagotavlja vrhnji del iz posebnega mrežastega materiala, ki je še mehkejši. Poseben prožen panel v srednjem delu skrbi za udobno prileganje. Blaženje nam omogočata tehnologija GEL v petnem delu in pena FlyteFoam v vmesnem podplatu.Tehnologija GEL v sprednjem delu je strateško integrirana v vmesni podplat in prilagojena moškim in ženskim tekačem. Tehnologija TRUSSTIC v srednjem predelu copata pod stopalnim lokom zagotavlja potrebno stabilnost, zmanjšuje težo copata ter podaljšuje njegovo življenjsko dobo. Odstranljivi vložek ORTHOLITE X-55 nudi dodatno udobje in poskrbi za odziven tekaški korak. Trpežnost in oprijem copata zagotavlja preizkušena zmes gume AHAR LITE na posebej izpostavljenih predelih zunanjega podplata.10 km; 60 min.; tempo okrog 6:00 min/km21 km; 2h:00 min.; tempo okrog 5:42 min/kmKateri tekači naj ga iščejo? Tisti, ki želijo udoben in blažen tekaški copat, odličen za daljše teke.Moški ŽenskiCopati NOVABLAST iz kolekcije Tokyo so namenjeni tekačem z nevtralnim stopalom. Zunanji in vmesni podplat copata NOVABLAST sta debelejša kot pri večini običajnih tekaških copat in tako zagotavljata trajno udobje med tekom na daljših razdaljah. Prijeten, lahek in zračen mrežast material v vrhnjem delu copata zagotavlja izjemen pretok zraka in tako ohranja svežino stopal med dejavnostjo. Posebni odsevni elementi skrbijo za boljšo vidnost in varnost v slabših svetlobnih razmerah.10 km; 60 min.; tempo okrog 6:00 min/km21 km; 2h:00 min.; tempo okrog 5:42 min/kmKateri tekači naj ga iščejo? Tisti, ki prisegajo na udobje in blaženje. Tehnologija FLYTEFOAM BLAST zagotavlja odziven odboj od podlage iz koraka v korak.Moški ŽenskiPosodobljeni SONIC 4 Balance je opremljen z vsemi komponentami za optimizacijo vašega hitrostnega treninga. Proizvajalec je ohranil tehnologijo Optivibe, ki zmanjša vibracije za izboljšano medmišično koordinacijo. Za boljše prileganje stopalu je lažji na predelu sprednjega dela, jezika in ovratnika. Unikatna kombinacija pene bolje blaži ter hitreje vrne energijo v naslednji korak, hkrati pa zmanjšuje vibracije celotno gibanje. SONIC 4 Balance zaradi majhne teže poskrbi za še bolj dinamično izkušnjo v naravi.10 km; 50 min.; tempo okrog 5:00 min/km21 km; 2h:00 min.; tempo okrog 5:42 min/km42 km; 4h:15 min.; tempo okrog 6:00 min/kmKateri tekači naj ga iščejo? Iskalci popolnosti – Internal SensiFit še dodatno objame nogo v notranjosti čevlja in pritisk in oprijem stopala enakomerno porazdeli po celotni dolžini, stopalo pa nežno pritrdi na svoje mesto.Moški ŽenskiCopat odlikuje tehnologija Optivibe, ki zmanjša vibracije in posledično utrujenost mišic. Edinstvena kombinacija pene povzroči boljše blaženje ter hitrejšo vrnitev energije v naslednji korak, hkrati pa zmanjšuje vibracije celotno gibanje. Za popoln oprijem čevlja poskrbi Internal SensiFit, ki zanesljivo objame nogo in oprijem stopala enakomerno porazdeli po celotni dolžini.10 km; 50 min.; tempo okrog 5:00 min/km21 km; 2h:00 min.; tempo okrog 5:42 min/km42 km; 4h:15 min.; tempo okrog 6:00 min/kmKateri tekači naj ga iščejo? Mehak ovratnik izboljša udobje, zato boste lahko brez najmanjše skrbi uživali v pretečenih kilometrih. Torej naj ga poiščejo tisti, ki želijo biti povsem brez skrbi.Moški ŽenskiObuvalo je primerno za tekače z nevtralno postavitvijo stopala. Zaradi blaženja DNA LOFT ga priporočamo tekačem vseh tež in širin stopala. Copatu je dodana pronacijska podpora GuideRails, ki zagotavlja optimalno podporo. Ne glede na to, kateri del stopala se prvi dotakne tal, se DNA LOFT popolnoma prilagodi našim potrebam. Za optimalen prenos teže med tekaškim korakom poskrbi stabilizator Omega Flex Groove. Copat je primeren tudi za hitre teke po agresivnejši podlagi.10 km; 50 min.; tempo okrog 5:00 min/km21 km; 2h:00 min.; tempo okrog 5:42 min/km42 km; 4h:15 min.; tempo okrog 6:00 min/kmKateri tekači naj ga iščejo? Tisti, ki želijo še nekaj podpore pod stopalom: modelu je dodana pronacijska podpora GuideRails.Moški ŽenskiV copatu so odlično združeni ravnotežje, blaženje in nizka teža. Povsem nova je zgornja mrežica, ki nudi veliko udobja in zračnosti, prav tako zračen je jezik. Kombinacija BioMoGo DNA in DNA LOFT v p42 km; 4h:00 min.; tempo pod 6:00 min/kmetnem delu podplata nudita prilagodljivo blaženje, ki je hkrati zelo prožno. Primeren je za vse teže tekačev z nevtralnim tekaškim stopalom in supinatorje.10 km; 45 min.; tempo okrog 4:30 min/km21 km; 1h:50 min.; tempo okrog 5:15 min/kmKateri tekači naj ga iščejo? Dobro je vedeti, da posebno blaženje DNA LOFT najdemo v celotni dolžini podplata, a le po zunanji polovici.Moški ŽenskiTo je tekaški copat z dobrim blaženjem, primeren za srednje težke in težke nevtralne tekače, ki iščejo lahkotnost. Tehnologija JOMA SPORTECH poskrbi za udobje in dobro prileganje copata stopalu. Zračnost med tekom nam zagotavlja ventilacijski sistem VTS, ki skrbi tudi za ohranjanjem temperature stopala. FIX COUNTER zagotavlja dobro podporo in udobje v petnem delu copata, tehnologija EVA pa poskrbi za dobro blaženje.10 km; 50 min.; tempo okrog 5:00 min/km21 km; 2h:00 min.; tempo okrog 5:42 min/kmKateri tekači naj ga iščejo? Prevladujoči značilnosti sta udobje in blaženje.Moški ŽenskiHoka se je resno vmešala v svet tekaške obutve. Rincon je copat, ki so ga navdihnili znameniti valovi svetovno znane deskarske točke Rincon blizu Santa Barbare. Odlikujeta ga majhna teža in blaženje. Novost je tehnologija v zgornjem delu, kjer ni več enojne mrežice, temveč dvojna, še bolj prefinjena. Mrežico zgornjega dela je proizvajalec prilagodil specifičnim območjem stopala, zato je spredaj zelo zračna, medtem ko je v srednjem delu stopalu bolj čvrsta in nudi več opore. Rincon je namenjen treningom eksplozivnosti in lahkotnosti.10 km; 45 min.; tempo okrog 4:30 min/km21 km; 1h:50 min.; tempo okrog 5:15 min/km42 km; 4h:00 min.; tempo pod 6:00 min/kmKateri tekači naj ga iščejo? Hoka ni modni, pač pa resen tekaški hit, ki s svojimi modeli navdušuje. Ob izjemno majhni teži in čudoviti odzivnosti ga krasi izjemno blaženje.MoškiNova generacija legendarnih tekaških copat prinaša odlično vrnitev energije. Copat nam nudi odlično ravnovesje teže, blaženja in odzivnosti, opremljen pa je s kar šest odstotki več pene kot njegov predhodnik. Za optimalno prileganje stopala copatu poskrbi tehnologija Primeknit+, za katero je značilno natančno pletenje, ki združuje zmogljivost s čistim udobjem in lahkotnostjo. Z novim copatom Adidas krepi tudi svojo zavezo k trajnosti, saj je zgornji del narejen iz visokozmogljivega recikliranega materiala PRIMEBLUE, ki vsebuje najmanj 50 odstotkov reciklirane oceanske plastike Parley. Copat je na voljo tudi v ženski izvedbi.10 km; 45 min.; tempo okrog 4:30 min/km21 km; 1h:50 min.; tempo okrog 5:15 min/km42 km; 4h:00 min.; tempo pod 6:00 min/kmKateri tekači naj ga iščejo? V ospredju inovacij sta preoblikovan torzijski sistem čevlja in nov sistem Adidas LEP za linearni energijski pospešek. Ta zagotavlja 15-odstotno povečanje togosti upogibanja sprednjega dela stopala, kar prinaša bolj odziven korak in večjo učinkovitost.***Klemen Dolenc in Jure Vajs