Predstavitev 52 sijajnih tekaških copat, 1.del

PRONATORJI



MIZUNO WAVE INSPIRE 17

Mizuno Wave Inspire 17, moški. FOTO: Dejan Javornik

Mizuno Wave Inspire 17, ženski. FOTO: Dejan Javornik

MIZUNO HORIZON 5

Mizuno Horizon. FOTO: Dejan Javornik

ASICS GT-1000 10

Asics GT-1000 10, moški. FOTO: Dejan Javornik

Asics GT-1000 10, ženski. FOTO: Dejan Javornik

BROOKS ADRENALINE GTS 21

Brooks Adrenaline GTS 21, moški. FOTO: Dejan Javornik

Brooks Adrenaline GTS 21, ženski. FOTO: Dejan Javornik

NEVTRALCI in SUPINATORJI

MIZUNO WAVE SKY 4

Mizuno Wave Sky 4, moški. FOTO: Dejan Javornik

Mizuno Wave Sky 4, ženski. FOTO: Dejan Javornik

MIZUNO WAVE SKY NEO

Mizuno Wave Sky Neo. FOTO: Dejan Javornik



MIZUNO WAVE SKYRISE 2

Mizuno Wava Skyrise 2, moški. FOTO: Dejan Javornik

Mizuno Wava Skyrise 2, ženski. FOTO: Dejan Javornik

Letošnji Poletov spomladanski test je prinesel izbor več kot pol stotnije modelov; treba je zapisati, da je to v več deset let dolgi zgodovini naših preizkusov eden najkakovostnejših naborov.Morda kdo poreče, to se to zaradi napredka tehnologije sliši čudno, zato pojasnilo: vedno smo copate primerjali med seboj in pa seveda s prejšnjo generacijo in si tako ostrili občutke in, upamo, širili znanje o tekaški obutvi.Tudi tokrat smo v vseh parih pretekli različne podlage in bili še prav posebej pozorni na to, čemu je kateri izmed modelov namenjen po besedah izdelovalcev in ali je res tako.Obutev je – dobra. Mnogo je tudi odlične.Dobra novica za tale čas in dobro napotilo, da ponovno stečemo.Seveda pa vam svetujemo, da copate kupujete tam, kjer vam znajo svetovati ljudje, ki se na tek spoznajo. Kupovanje po spletu je seveda mikavno, vendar pa ob tem ni edina težava, da nam morda številka ne bo ustrezala, pač pa tudi, da v resnici ne vemo, kaj naročamo.Bolje je oditi v specializirano trgovino in se pustiti podučiti od poznavalcev. Ob tem naj le dodamo, da so interni testi velikih trgovin lahko le dobri prodajni katalogi, v najboljšem primeru predstavitev, manj pa kakovostno napotilo.To so copati, ki nam morajo nuditi dovolj stabilnosti in podpore.Moški ŽenskiŽe 17. izvedba modela Wave Inspire z novo tehnologijo Fanshaped wave ponuja tekaču potrebno oporo med tekom, hkrati pa omogoča izjemno blaženje. Lahek in zelo stabilen tekaški copat je namenjen pronatorjem. Nov zgornji del zagotavlja zelo udoben občutek na nogi in odličen oprijem copata s stopalom. Nova pena U4iCX v vmesnem podplatu zagotavlja še več udobja in vzdržljivosti. Podplat je sestavljen iz karbonske gume X10, ki zagotavlja dober oprijem na različnih podlagah, pena MizunoEnerzy v peti pa poskrbi za še več blaženja in odzivnosti.MIZUNO WAVE INSPIRE 17 ter kje nam bo najbolj koristil in kako10 km; 50 min.; tempo okrog 5:00 min/km21 km; 2h:00 min.; tempo okrog 5:42 min/km42 km; 4h:15 min.; tempo okrog 6:00 min/kmKateri tekači naj ga iščejo? Prevladujoči značilnosti copata sta stabilnost in odzivnost.MoškiGre za popolnoma nov model v komfortni skupini; namenjen je tekačem, ki iščejo veliko udobja in blaženja, oboje pa v kombinaciji s stabilnostjo copata. Namenjen je težjim tekačem pronatorjem. Blaženje, udobje in stabilnost nam zagotavljata tehnologiji XPOP in MizunoEnerzy. Zgornji del copata sestavlja dvoslojna tekstilna mreža AeroHug: spodnji sloj mreže je elastičen in nudi dober oprijem, zgornji je manj elastičen in zato deluje kot stabilizator. Tehnologija SmoothRide v podplatu stabilizira gibanje podplata v smeri prsti-peta ali obratno. Podplat iz karbonske gume X10 zagotavlja dober oprijem na različnih podlagah.MIZUNO HORIZON 5 ter kje nam bo najbolj koristil in kako10 km; 50 min.; tempo okrog 5:00 min/km21 km; 2h:00 min.; tempo okrog 5:42 min/kmKateri tekači naj ga iščejo? Prevladujoča značilnost je odlično prileganje stopalu.Moški ŽenskiTekaški copat GT-1000™ 10 ostaja najlažja in najprožnejša izbira v naboru Asicsovih stabilnih copat. Jubilejna 10. izdaja tekaškega copata se ponaša z vidno tehnologijo GEL v petnem delu, ki v kombinaciji s peno FlyteFoam skrbi za odlično udobje, mehkobo in blaženje. Tehnologija Duomax je namenjena nadzoru čezmerne pronacije ob hkratnem omogočanju učinkovitega tekaškega koraka. Pri najnovejši različici je bila posebna skrb namenjena prenovi vrhnjega dela. Prožen, zračen mrežast material se odlično prilega naravni obliki stopala, integrirane ojačitve zagotavljajo dodatno stabilnost stopalu. Sodoben, privlačen videz je dopolnjen tudi z ekološko noto, saj je pri proizvodnih procesih zmanjšan vpliv na okolje.ASICS GT-1000 10 ter kje nam bo najbolj koristil in kako10 km; 50 min.; tempo okrog 5:00 min/km21 km; 2h:00 min.; tempo okrog 5:42 min/kmKateri tekači naj ga iščejo? Model za tekače z aktivnim življenjskim slogom, ki želijo udoben, blažen in stabilen tekaški copat.Moški ŽenskiCopat je namenjen tekačem pronatorjem, ne glede na njihovo širino stopala in težo. Med tekači je zelo priljubljen, ker se odlično prilega stopalu, kar zagotavlja brezšivna tehnologija 3D Fit Print. Primeren je za tek na vseh tekaških podlagah. Copat ima novo tehnologijo GuideRails, ki je sedaj narejena v enem samem kosu in učinkovito podpira gleženj in koleno. Za blaženje poskrbi kombinacija BioMoGo DNA in tehnologije DNA LOFT.BROOKS ADRENALINE GTS 21 ter kje nam bo najbolj koristil in kako10 km; 50 min.; tempo okrog 5:00 min/km21 km; 2h:00 min.; tempo okrog 5:42 min/km42 km; 4h:15 min.; tempo okrog 6:00 min/kmKateri tekači naj ga iščejo? Copat odlikuje odlično prileganje stopalu.Tekaška obutev v teh dveh skupinah ponuja obilico blaženja in mehkobe.Moški ŽenskiIzredno udoben nevtralni tekaški model s poudarkom na blaženju je primeren tudi za težje tekače. Revolucionaren Mizunov dosežek na področju nevtralnih tekaških copat z vgrajeno ploščo FoamWave nudi še več mehkobe in udobja. Novost je pena XPoP v vmesnem podplatu, ki omogoča vrhunsko blaženje, odzivnost in udobje na vsakem koraku. Zgornji del copata sestavlja dvoslojna tekstilna mreža AeroHug, ki v kombinaciji s spodnjim, manj elastičnim delom deluje kot stabilizator. Podplat je sestavljen iz karbonske gume X10, ki zagotavlja dober oprijem na različnih podlagah.MIZUNO WAVE SKY 4 ter kje nam bo najbolj koristil in kako10 km; 50 min.; tempo okrog 5:00 min/km21 km; 2h:00 min.; tempo okrog 5:42 min/km42 km; 4h:15 min.; tempo okrog 6:00 min/kmKateri tekači naj ga iščejo? Novost je pena XPoP v vmesnem podplatu, ki v povezavi s peno U4icX in U4ic omogoča vrhunsko blaženje in odzivnost ter neizmerno udobje na vsakem koraku.MoškiCopat je nadgradnja modela Mizuno Wave Sky. Nudi nam izredno udobje in lahkotnost, ki nam ga zagotavlja tehnologija Enerzycore. Za udobje in stabilnost poskrbi U4iCX v srednjem delu copata. Enerzy v spodnjem delu nam nudi blaženje in odzivnost. Za odličen oprijem copata s stopalom poskrbi zasnova v obliki nogavice.MIZUNO WAVE SKY NEO ter kje nam bo najbolj koristil in kako10 km; 60 min.; tempo okrog 6:00 min/km21 km; 2h:00 min.; tempo okrog 5:42 min/km42 km; 4h:15 min.; tempo okrog 6:00 min/kmKateri tekači naj ga iščejo? Popolno udobje na vseh tekaških terenih.Moški ŽenskiNov copat v kategoriji komfortne tekaške obutve. Namenjen je rekreativnim tekačem, ki iščejo maksimalno udobje, blaženje – in še vedno nekaj stabilnosti. Nova tehnologija Enerzy in plošča​ Foam wave ​ zagotavljata dodatno blaženje in obenem lahkotno gibanje. Pena MizunoEnerzy v sprednjem delu podplata poskrbi, da so copati udobnejši in lažji.MIZUNO WAVE SKYRISE 2 ter kje nam bo najbolj koristil in kako10 km; 60 min.; tempo okrog 6:00 min/km21 km; 2h:00 min.; tempo okrog 5:42 min/kmKateri tekači naj ga iščejo? To je zelo primeren model za vse tekače, vsekakor tudi za začetnike.***Klemen Dolenc in Jure Vajs