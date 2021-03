Prijave na virtualni Istrski maraton 2021 so odprte

Prišel je čas, ki je že tradicionalno namenjen istrskemu tekaškemu prazniku. Tudi letos ga želimo obeležiti z aktivnim sodelovanjem na soncu in svežem zraku.

Čeprav ga ne bomo mogli praznovati tako, kot bi si želeli, si aprilske dni kljub temu rezervirajmo za istrske tekaške preizkušnje.

Organizator sporoča, da so prijave na Virtualni Istrski maraton 2021 odprte. Prijavimo se lahko na spletni strani: www.istrski-maraton.si. Tekli bomo kar cel mesec april. Prijave bodo sprejemali do 28. aprila 2021, do 20.00 ure.



Tekači izbiramo traso sami. Lahko tečemo po svoji najljubši trasi v domači okolici, če pa imamo možnost in bodo razmere dopuščale, lahko izberemo tudi eno od tras dosedanjih Istrskih maratonov.



Organizator je na njihovi spletni strani zbral trase vseh sedmih istrskih maratonov. Le redke tekaške prireditve se lahko ponašajo s tako veliko in pestro izbiro tras, nabralo se jih je kar 21.



Letošnja novost je tudi aplikacija Virtualni Istrski maraton za pametne telefone. Preko nje se lahko prijavimo, oddamo svoj rezultat, naložimo svojo fotografijo in še veliko več. Najdemo jo v Google Play trgovini ali App Store, pod imenom »Virtualni Istrski maraton«.

